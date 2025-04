Redzic Damir: A győzelem a szurkolóké

Mint lapunknak a találkozó előtt Csinger Márk elmondta, egy Slovan elleni összecsapás mindenkinek, DAC-játékosnak és -szurkolónak is különös összecsapás. Szombat este volt még egy: a felvidékiek nem szerették volna, ha a stadionjukban ünnepli az örök ellenfél az újabb bajnoki címét.

Remekül kezdtek a hazaiak a találkozót, már a 90. másodpercben vezettek. Az egész második félidőt emberelőnyben játszották, sorra dolgozták ki a helyzeteiket, de nem sikerült kettőre növelni az előnyüket. És ahogy lenni szokott, az ellenfél büntetett, egy szöglet után egyenlített.

Fotó: Örzsik Edmond

„Tudtuk, hogy van még negyedóránk. A tapasztalt játékosok, például Herci (Christian Herc) és Anzu (Yhoan Andzouana) biztattak minket, hogy nyugi, menjünk előre, megszerezzük a második gólt. Nem kezdtünk el eszetlenül ívelgetni, járattuk a labdát, ki akartuk fárasztani az ellenfelet és vártuk a megfelelő alkalmat. Amely a 87. percben meg is érkezett. Igyekeztem egy az egyben meghúzni a támadást, majd Hercihez passzoltam. Visszapattant hozzám a labda, elrúgtam azt 17 méterről és szerencsére épphogy befért a bal alsó sarokba. Hihetetlenül boldog voltam, amikor a labda a kapuba került. Pontosan nem is tudom leírni az érzéseimet… Csak futottam a szögletzászlóhoz. És utánam a többiek. Pontosan úgy, mint egy éve, amikor öt háromra megvertük a Slovant és akkor is az utolsó gólt szereztem” – írta le lapunknak a döntő pillanatot a 22 éves csatár.

A korábbi ferencvárosi játékos nagyon mélyről jött vissza. Novemberben Finnországban megműtötték a lábát. „Az edzéseken keményen dolgoztam, próbáltam megmutatni a mesternek, hogy teljes mértékben készen állok a játékra. Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy a kezdőben vagyok. Próbáltam élni a lehetőséggel. Nyilván az első percekben meg kellett szoknom az iramot, hiszen öt hónap után nem könnyű kezdőként visszatérni. Fokozatosan felvettem a ritmust és a vége csodálatos lett” – mosolygott a magyar játékos, aki a találkozó után a csapattársaival hosszú ideig ünnepelt a dunaszerdahelyi szurkolókkal. A drukkerek külön kikérték őt is, Romaric Yapi pedig felvette a hátára és futott vele ötven métert. A szurkolók nagy éljenzése közepette. „Tombolt a stadion. Nemcsak az ünnepléskor, hanem a meccsen is. Fantasztikus volt a hangulat, hajtottak minkent a drukkerek, a csapat tizenkettedik tagjai voltak. A győzelem a szurkolóké, a gólomat pedig a szüleimnek, illetve magamnak ajánlom. Nagyon örülök neki, hiszen a találatom három pontot jelentett a csapatnak. A góllal sikerült pontot tennem a nehéz időszakomra” – zárta le Redzic Damir.

Mivel a Kassa botlott, biztosnak látszik a negyedik hely a DAC számára. Ez azért fontos, mert az esetleges rájátszásban a Konferencialigáért kétszer játszhatna hazai pályán a sárga-kék társulat.

Bár néhány hete még két számjegyű volt, a Dunaszerdahely hátránya a negyedik Nagyszombathoz képest – amelyre vasárnap este még meccs vár – már csak négy pont. És legközelebb a Mol Arénába épp a Spartak érkezik.

Szombat este dupla volt az öröm Dunaszerdahelyen. Világi Oszkár mindkét klubja tovább menetel. A DAC tizenegy forduló óta veretlen és a legjobb tavaszi csapat Szlovákiában, a Győr pedig a Paks legyőzése után már tizenkét sikeres meccset tudhat maga mögött.