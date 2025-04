Mi a közös a DAC-ban, a Győrben, a PSG-ben és a Barcelonában?

„Az ETO figyelemreméltó fejlődést mutat, már a téli szünet előtt is jó úton haladt, azóta pedig csak tovább javult. Ez a következetes munka, a megfelelő döntések és a stabil környezet eredménye – mondta a Nemzeti Sportnak Jan Van Daele, a győri klub és egyben a DAC ügyvezető igazgatója. – Ami a Dunaszerdahelyt illeti, itt az elmúlt év végén, az új esztendő elején teljes újratervezésre volt szükség. Beleértve az edzőcserét is, Branislav Fodrek került a kispadunkra. Sikerült stabilizálni a teljesítményünket, és veretlenek maradtunk a tavaszi szezonban, ami önmagában pozitív. Ugyanakkor még nem lehetünk teljesen elégedettek, tudjuk, hogy van még hova fejlődni. Előfordult, hogy túl könnyen engedtünk ki meccseket a kezünkből, és a következetességen is van még mit javítani. De az irány jó. Újra kézbe vettük az irányítást, visszataláltunk a klubidentitásunkhoz, és szilárd alapokat raktunk le.”

Miután a Győr tavaly kilenc év után visszakerült az NB I-be, nem indult jól számára a legfelső bajnokság. Az első öt fordulóban csak egy pontot gyűjtött, a hatodikban szerezte meg az első győzelmét.

„Fokozatosan felvettük az NB I tempóját és onnan egyértelmű fejlődési ívet követtünk. Már ősszel látható volt, hogy jó úton jár a csapat. A téli időszakban megfelelő erősítések történtek, például Vitális Milán érkezése azonnali hatással járt, és a törökországi edzőtábor is sikeres volt. Ehhez jött a jó fizikai állapot, a kiváló sérülésmenedzsment, és egy elkötelezett játékoscsoport. Ezek együtt vezettek a mostani stabilitáshoz és formához – fogalmazott Jan Van Daele, aki szerint a sárga-kékeknél összetettebb volt a helyzet. – A téli időszakban Branislav Fodrek kinevezésével újra a klub hosszú távú víziója került a középpontba. A szakmai stáb rendet, világosságot és nyugalmat hozott az öltözőbe, a játékosok erre jól reagáltak. Szűkítettük a keretet és két minőségi futballistát igazoltunk. Cotne Kapanadze és Viktor Djukanovics hozzátették a magukét az együttes teljesítményéhez. A felkészülés, beleértve a törökországi edzőtábort, szintén jól sikerült. Azóta a hangulat folyamatosan javul, a játékosok közötti kémia is erősödött. Egyértelmű szemléletváltás történt. Ez a sikeres tervezés, a megfelelő emberek és az egységes célkitűzés eredménye.“

Öt, illetve négy fordulóval a bajnokság vége előtt úgy az ETO, mint a DAC is a negyedik helyen áll.

„Mindkét klub számára izgalmas lesz a hajrá, van tétje a hátralevő meccseknek. Az ETO számára a 4. hely biztosítaná a részvételt a Konferencialiga selejtezőjének második körében. Ez óriási elismerés lenne, egyértelmű jele annak, mekkora utat tettünk meg. A DAC-nál az idény eleje nem a tervek szerint alakult, de ezt egyfajta újraépítési időszakká alakítottuk. Ha idén végül sikerülne kiharcolni egy európai kupaszereplést a rájátszáson keresztül, az erős befejezése lenne ennek az átmeneti évnek. Bár a negyedik hely mást jelent a két klub esetében, mindkettőnél előrelépést szimbolizálna.”

A sportvezető elmondta, ha a harmadik helyen álló Nagyszombat nyeri meg a Szlovák Kupa Dunaszerdahelyen megrendezendő döntőjét, a DAC a bajnoki negyedik hellyel is elérné az európai szereplés lehetőségét.