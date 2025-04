Bódog Tamás úgy érzi, egy jó feladat hamarosan megtalálja

„A Dortmundnak talán nem volt igazán jó az idénye eddig, de ez a visszavágó kimagasló mérkőzése volt a csapatnak. Jól látszott rajtuk a német futballra amúgy is jellemző hozzáállás, akarat, fegyelmezettség és a küzdőszellem is. Ráadásul az a háttér, amit megkap a stadionban a csapat attól a nyolcvanezer embertől, az brutális. Az első meccs 4–0-s veresége után úgy mentek bele, hogy veszítenivalójuk nincs, bíztak benne, hogy az elején egy gyors gólt szereznek, ez sikerült, ettől még nagyobb lett a lelkesedés, a lendület. A pechje az volt a Dortmundnak, hogy 2–0 után nagyon gyorsan szépített a Barcelona azzal az öngóllal” – értékelte Bódog a dortmundi búcsút, majd kitért a Bayern kiesésére is.

„Ha az első meccset a Bayern nem veszti el, reális esélye lett volna a továbbjutásra, annak ellenére is, hogy a komplett védelem kiesett, és Musialát is nehéz pótolni támadásban. Nélküle sokkal ötlettelenebb volt a müncheni csapat. Ennyi sérülést nem tudtak ellensúlyozni, ugyanakkor nem éreztem rajtuk a néhány hónappal az erőt, hogy tovább tudjanak jutni. A német labdarúgásnak nyilván nem tesz jó, hogy nincs német csapat a négy között, de ez most így alakult” – fogalmazott Bódog, aki tavaly nyár óta, miután távozott a Hertha másodedzői posztjáról, az újabb megfelelő lehetőségre vár.

„Amióta eljöttem Berlinből, azóta itthon vagyunk. Pihenek, utazok, meccsekre járok, képzem magam. A szükséges pihenőt már megkaptam és úgy vagyok vele, hogy nyártól azért már szeretnék dolgozni. Most hétvégén például megnézem a Mainzot odahaza a Wolfsburg ellen, vasárnap megyek Ulmba a volt csapatomhoz, ahol a Hertha játszik és Dárdai Paliékkal elmegyünk, megnézzük a mérkőzést. Attól függetlenül, hogy az ember nem abban a napi munkában van benne, mint régebben, azért van teendő, van mit csinálni. Persze jó ez is, de ebbe is bele lehet unni. Voltak egyébként lehetőségeim, csak nem éreztem úgy, hogy ezeket mindenképpen el kell vállalnom. Ki tudja, hogy alakul, de úgy érzem, hogy egy jó feladat most már újra meg fog találni” – mondta az 54 éves tréner, aki kitért arra a pletykára is, hogy néhány hete kiszemelték őt az Újpest kispadjára, ha Bartosz Grzelakot menesztik.

„Nem titok, járok haza Magyarországra, követem a magyar bajnokikat, és ha otthon vagyok, járok mérkőzésekre is. Legutóbb éppen az Újpest–Videoton találkozón voltam, és előtte is voltam Újpest-meccsen. Úgy gondolom, az én nevem előtt ugyanúgy két-három másik edzőnek a neve is szóba kerülhet, akik esetleg ugyanúgy munka nélkül vannak, kint voltak egy meccsen. Aki megnéz egy mérkőzést a helyszínen, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy tárgyalt is a klubbal. De persze az sem egy hátrány, ha egy ilyen népszerű klubbal szóba hozzák” – árulta el Bódog.