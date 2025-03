Daniel Maldini először kezdhet az olasz válogatottban

Tanulságokkal gazdagodott Julian Nagelsmann az Olaszország elleni NL-negyeddöntő első meccsén, és ezeket a dortmundi visszavágón is hasznosíthatja. Az olasz vezetéssel záruló első félidőt követően 4–2–2–2-es hadrendről a hagyományos 4–2–3–1-re váltott, és az egyenlítő gólt szerző Tim Kleindienst mellett becserélte Nico Schlotterbecket is, de a megszokottól eltérően bal oldali védő pozícióba. Josep Guardiola, a modern labdarúgás egyik fazonszabásza egy ideje már belső védőket használ a szélső védők helyén, és Nagelsmann-nak is bejött a húzás, a dortmundi védő jelenléte javította a védekezést. Schlotterbeck a visszavágón hazai pályán, a Borussia stadionjában bizonyíthatja, hogy a világbajnokságig alapemberré válhat a poszton. A Kicker megjegyezte, Joshua Kimmich sem hagyományos jobbhátvéd, mégis két gólpasszával fordított Milánóban a német csapat, s mivel a Bayern München játékosa támadásban feljebb léphet, Schlotterbeck Antonio Rüdigerrel és Jonathan Tah-val kitűnő védőhármast alkothat.

Az olasz válogatottnál is lehet meglepetés a kezdőben, Riccardo Calafiori sérülése miatt Alessandro Buongiorno játszhat a védelemben, míg sajtóértesülések szerint pályafutása során először kezdhet a válogatottban Daniel Maldini. Mivel Mateo Retegui továbbra sem bevethető, a Maldini-dinasztia legfiatalabb tagja Moise Keannel igyekezhet zavarba hozni a Nico Schlotterbeckkel kiegészülő német védelmet. És persze segíthet ledolgozni az olaszok egygólos hátrányát.

NEMZETEK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

20.45: Németország–Olaszország (Tv: Spíler1)

Dortmund. Vezeti: Szymon Marciniak (lengyel)

Az első mérkőzésen: Olaszország–Németország 1–2