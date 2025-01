Tudósítóink doyenje, Thékes István 80 éves

– Szegedről és a vármegyéből küldted, küldöd cikkeidet, interjúidat, riportjaidat. Két sportág, a futball és mostanában főleg a kézilabda a városban is népszerű, ám előbbiben kevés örömöd lehet, éppen ezért kérdezem: melyik a kedvenc csapatod?

– A Honvéd, főleg Puskás, Bozsik, Tichy miatt. Sajnos most nagyon rosszul szerepel, de anno, amikor több időt töltöttem Budapesten, gyakran kimentem Kispestre, nemcsak meccsekre, hanem az edzésekre is.

– A családban híres felmenő is található, a költő Juhász Gyula.

– Anyai nagyapám öccse volt, legkedvesebb verse a Szeged című.

– Bár már így is NS-rekorder vagy, remélem, még sokáig „befűzöd a papírt”!

– Úgy gondolom, öt év még bennem van. Hálás vagyok, hogy ennyi ideje tudósítója lehetek az újságnak, volt, amikor főállásban is foglalkoztattak. Amikor a kétezres évek elején elindult egy másik sportnapilap, majd szerveztek egy harmadikat is, hívtak, de nem mentem el.

– Mivel telik majd a nyolcvanadik születésnapod?

– Munkával, tudósítok a Szeged–Kecskemét dél-alföldi első osztályú kosárlabda-rangadóról.

– Kívánjuk, hogy öt esztendőnél még tovább írj a Nemzeti Sportnak, s azt is, hogy megérd: a szegedi futballisták ismét az NB I-ben játszanak, a férfi kézilabdázók pedig a Bajnokok Ligája négyes döntőjében szerepelnek. A Jóisten éltessen nagyon sokáig!