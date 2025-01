Nikitscher átigazolásával először szerepelhet mind az öt topligában magyar labdarúgó

Korábban nem volt még példa arra, hogy az öt legerősebb bajnokság – azaz az angol, az olasz, a német, a francia és a spanyol élvonalban – mindegyikében szerepelt volna magyar labdarúgó. Mostantól azonban ez megváltozhat, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ugyanis a Liverpoolban és a Bournemouth-ban (angol Premier League), Balogh Botond a Parmában (olasz Serie A), Gulácsi Péter és Willi Orbán a Lipcsében, Schäfer András az Union Berlinben (német Bundesliga), Loic Nego a Le Havre-ban (francia Ligue 1), míg Nikitscher Tamás a Valladolidban (La Liga) szerepel.

Az M4Sport.hu összeállítása szerint korábban már többször is volt példa olyanra, amikor majdnem összejött az, hogy mindegyik topligában legyen legalább egy magyar játékos: az 1992–1993-as idényben például némileg meglepő módon csak a Bundesligából hiányoztak a magyarok, vagy a 2009–2010-es idényben, amikor Franciaországban nem szerepelt magyar játékos. A 2010-2011-es idényben is csak egy híja volt, hogy meglegyen az „ötös”, ebben az évadban is a francia liga jelentette a kakukktojást.

A 2023–2024-es idényben is közel voltunk az ötös eléréséhez, de Balogh Botond és a Parma akkor még az olasz második vonalban szerepelt. A Girona játékosaként a La Ligában tavaly bemutatkozó Yaakobishvili Antal a mostani idényben is lehetőséget kapott csapatában, viszont csak a kupában, a bajnokságban nem lépett pályára.

Az NB I-ből Nikitscher előtt legutóbb Pintér Ádám igazolt a La Ligába az MTK-ból a Zaragozához 2010-ben. Míg 2023-ban Loic Nego volt az NB I-ből legutóbb topligába igazoló, és a Le Havre színeiben a francia élvonalban be is mutatkozó magyar válogatott játékos.

MAGYAROK A VILÁG ÖT LEGERŐSEBB BAJNOKSÁGÁBAN A 2024-2025-ÖS IDÉNYBEN

Anglia: Szoboszlai Dominik (Liverpool), Kerkez Milos (Bournemouth)

Olaszország: Balogh Botond (Parma)

Németország: Gulácsi Péter (RB Leipzig), Willi Orbán (RB Leipzig), Sallai Roland (Freiburg 2 meccs), Schäfer András (Union Berlin), Dárdai Bence (Wolfsburg)

Franciaország: Loic Nego (Le Havre)

Spanyolország: Nikitscher Tamás (Real Valladolid)