Szavazzon a XX. század góljára!

Húsz gól a XX. századból, a magyar futball történetének dicsőséges és kevésbé dicsőséges lapjairól. A 6:3-tól a világbajnoki meccseken át az európai kupákig és a rendszerváltozásig, Puskástól Alberten és Détárin át egészen Hrutkáig. Három héten keresztül olvashattak és hallhattak a nagy gólokról, amelyeket a Nemzeti Sport online felületén képben is megmutattunk, hogy aztán december 16-án hétfőn elinduljon a szavazás a XX. század magyar góljára. Az olvasók az nso.hu-n egyben is megtekinthetik a kínálatot, szavazataik kétharmados arányban számítanak bele a végső sorrendbe, hiszen szakértő zsűrink is voksol – három tagja az egykori ezüstcipős újpesti legenda, az évtizedek óta Belgiumban élő Fazekas László mellett két egykori világklasszis fia, az M4 Sport, illetve a Nemzeti Sportádió két állandó vendége, Bozsik Péter és Bene Ferenc. Az ő szavazataik egyharmad részben számítanak.

Szavazni tehát december 16-tól egy héten át, december 22-ig lehet az nso.hu-n, a Nemzeti Sportrádióban mindennap elhangoznak a részletek, végeredményt pedig január 3-án hirdetünk.

