A Los Angeles a New York legyőzésével történelme során hatodszor az MLS csúcsán – videó

Remekül kezdte a mérkőzést a Los Angeles Galaxy. A teltházas Dignithy Health Sport Parkban megrendezett MLS-döntőben a Galaxyban nem léphetett pályára a korábbi barcelonai nevelésű Riqui Puig, akit remekül pótolt Gaston Brugman. Az uruguayi a kilencedik percben Joseph Paintsilt találta meg egy remek labdával, a korábban a Ferencvárosnál megforduló ghánai pedig a kapus hóna alatt a hálóba talált. Négy perccel később egy másik Los Angeles-i középpályás, Marco Delgado passzolt Dejan Joveljicshez, a szerb harminc méteren át vezette a labdát, majd jobbal a bal alsó sarokba gurított.

A kétgólos előny ellenére sem vett vissza a nyugati főcsoportot megnyerő Galaxy, egymás után jöttek a veszélyes helyzetek, Joveljics volt a legközelebb a gólhoz, azonban fejesénél a felső léc mentett. A New York Red Bullsnak egy komoly lehetősége volt az első félidőben, ezt azonban Sean Nealis gyönyörű lövésre révén ki is használta. A második félidő is nyílt játékot hozott, aminek köszönhetően mindkét kapu előtt adódott lehetőség. Újabb gól már nem született, a Los Angeles Galaxy 2–1-re felülmúlta a New York Red Bullst ezzel történelme hatodik győzelmét aratta.

A döntő legjobb játékosának a Puigot pótló Gaston Brugmant választottak. A legutóbb 2014-ben nyert Los Angelest Greg Vanney edző vitte a csúcsra, aki másodszor nyerte meg az MLS-t, játékosként három döntőt is elvesztett a Galaxy színeiben. Vanney edzőként 2021 óta irányítja a Los Angelest, azóta a mostani idényt leszámítva csak egyszer jutott el a rájátszásba, most azonban csúcsra ért. „Háromszor estem pofára játékosként, örülök, hogy visszatérhettem és büszkék lehetünk a teljesítményünkre.”

A Los Angelesnél csereként állt be Marco Reus.

WHAT A MOMENT 🏆🥹@RiquiPuig and Marco Reus are #MLSCup pres. by Audi Champions! pic.twitter.com/57PVGgJj9B — Major League Soccer (@MLS) December 7, 2024

A MÉRKŐZÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A LOS ANGELES TÖRTÉNELME SORÁN HATODSZOR A CSÚCSON

FÉRFI LABDARÚGÁS

MLS, DÖNTŐ

Los angeles Galaxy–New York Red Bulls 2–1 (Paintsil 9., Joveljic 13., ill. Nealis 28.)