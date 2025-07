MLS: furcsa elismerést kapott hétvégi teljesítményéért Gazdag Dániel

Gazdag Dániel a saját maga által kiharcolt tizenegyesből szerzett vezetést a Columbusnak a D. C. United elleni hétvégi bajnokin, a magyar játékost így figyelembe vették a hét csapatánál is, igaz, csak a kispadon kapott helyet. Az MLS-nél ugyanis a tizenegy játékos mellett kilenc „tartalékot” is megneveznek, utóbbiak közé került be Gazdag.

Az Inter Miamiban két gólt szerző Lionel Messi természetesen ott van a hét tizenegyében, ahogy a szintén duplázó Telasco Segovia is.

A HÉT CSAPATA: Roman Celentano (Cincinnati) – Josida Maja (Los Angeles Galaxy), Jack Elliott (Chicago Fire), Jordi Alba (Inter Miami) – Telasco Segovia (Inter Miami), Pep Biel (Charlotte FC), Martin Ojeda (Orlando), Denis Bouanga (Los Angeles FC) – Lionel Messi (Inter Miami), Petar Musa (Dallas), Danny Musovski (Seattle FC).

A kispadon: Chris Brady (Chicago Fire), Ian Pilcher (San Diego FC), Luca Orellano (Cincinnati), Gazdag Dániel (Columbus Crew), Omir Fernandez (Portland), Pedro de la Vega (Seattle FC), Wilfried Zaha (Charlotte FC), Gabriel Pec (Los Angeles Galaxy), Sam Surridge (Nashville)

A hét edzője: Javier Mascherano (Inter Miami)