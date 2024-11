Michael Oenning: Olyan fiatalításra van szükség, mint a németeknél

– Németország az Eb-t követő első mérkőzésén ragyogó teljesítményt nyújtva óriási csapást mért Magyarországra. Minek tulajdonította az ötgólos különbséget?

– A magyar válogatottnak borzasztó napja volt. A futballban előfordul, hogy rendre elkésel egy ütemet, mindig le vagy maradva és nem tudsz játékba lendülni – Magyarországgal ez történt − válaszolta lapunknak az 59 éves Michael Oenning, a Vasas és az Újpest korábbi német vezetőedzője, aki az angyalföldiekkel bronzérmet szerzett az NB I-ben, a lila-fehérekkel pedig Magyar Kupa-győztes lett. − Láttam a két válogatott utóbbi időkben rendezett egymás elleni meccseit, mindig megszenvedtünk, és az is előfordult, hogy kikaptunk, vagy döntetlenre futotta az erőfeszítésünkből. Talán a magyarok túlságosan biztosak voltak abban, hogy a németek úgy játszanak majd, mint az előző találkozókon, de nem így történt. Ugyanakkor ez csupán egy mérkőzés volt, amelyen az egyik fél rossz napot fogott ki.

– Ezek szerint november tizenkilencedikén Budapesten lényegesen nehezebb feladata lesz a német válogatottnak, mint Düsseldorfban volt?

– Ebben egészen biztos vagyok. A Puskás Aréna nagyszerű létesítmény, saját tapasztalatból tudom, hihetetlen az atmoszférája – a németeket biztosan lenyűgözi a telt házas stadion. Magyarország a nagy futballnemzetek ellen mindig meg akarja mutatni, tartja a lépést, Franciaország, Anglia és a hazám válogatottja ellen is bizonyított. Németország ellen – egy kivétellel – rendre jól teljesít, agresszívan lép fel, és ha sikerül a ritmust megtörve hibára kényszerítenie a mieinket, lesz esélye a jó eredményre – ha a vezetést is megszerzi, roppant nehéz feladat vár Julian Nagels­mann szövetségi kapitány együttesére. Mivel Németország már továbbjutott a Nemzetek Ligájában, teher nélkül játszhat, ezért valószínűleg kísérletezik.

– Olyanok kaphatnak lehetőséget az utolsó csoportmérkőzésen, akik korábban alig?

– Erre nem könnyű válaszolni. Októberben sok volt a hiányzó, a lemondás, de lesznek visszatérők, ami örömteli. Novemberben mindig nehéz a legerősebb csapatot a pályára küldeni, mert sok a nemzetközi meccs, a játékosoknak a Bajnokok Ligájában is helyt kell állniuk, óriási terhelést kapnak. Biztos vagyok benne, hogy a válogatott így is ütőképes lesz, de nem a lehető legerősebb összetételben lép pályára. Jó látni, hogy amióta Julian Nagelsmann átvette az irányítást, a válogatott fejlődő pályára állt, az országban ismét kisebb eufória van a teljesítményét látva. Az Európa-bajnokságon is jól játszott a csapat azzal együtt, hogy a negyeddöntőben kiesett Spanyolországgal szemben. Ígéretes a mostani fiatal társaság, amelynek ugyan Manuel Neuer, Thomas Müller, Ilkay Gündogan vagy éppen Toni Kroos már nem tagja, Florian Wirtz, Jamal Musiala és a többiek előtt szép jövő áll. Örömteli, hogy jól alakul a generációváltás.

Jamal Musiala az Eb-n a mieink elleni is megmutatta, mekkora értéke lehet a német válogatottnak (Fotó: AFP)

– Ha már a visszatérőket említette, az októberben kimaradó Robin Koch és Benjamin Henrichs mellett Kai Havertz és Jamal Musiala is ott van a keretben. Utóbbi két játékosról miként vélekedik, mit jelentenek a német válogatottnak?

– Mindketten nagyszerű támadók, úgyhogy sokat. Két, teljesen különböző labdarúgó. Kai Havertznek sok hely kell az érvényesüléshez, egyre jobban fejlődik a játéka Angliában, szórja a gólokat. Jamal Musialára viszont nemzetünk egyik ajándékaként tekintek, ilyen futballista százévente egyszer születik. Rendkívüli képességei vannak, amelyeket – Szoboszlai Dominikhoz hasonlóan – fiatal kora ellenére mérkőzésről mérkőzésre csillogtat. Németország kifejezetten szerencsés, hogy ismét toptehetségek sorával büszkélkedhet. Florian Wirtz is csúcskategóriás játékos, de jelenleg mindenki Paul Wannerről beszél.

– Pedig ő nem válogatott kerettag.

– Jelenleg az U21-es korosztályos csapatot erősíti. A Heidenheim tizennyolc éves tehetsége német és osztrák válogatott is lehetne, és még nem döntött, melyik országot szeretné képviselni felnőttként. Fantasztikus támadó középpályás, ha a német színeket választja, a legmagasabb szintre juthat. Olyan jövőképet látok előtte, mint Havertz vagy Wirtz előtt, csak kerüljék el a sérülések!

– Meglepte, hogy Julian Nagelsmann ezúttal négy játékost válogatott be a Dortmundból? Az utóbbi időszakban úgy tűnt, egyesek bármit csinálhatnak fekete-sárgában, nincs esélyük bekerülni.

– A szövetségi kapitány tudná megmondani, miért nem számított eddig rájuk. Nico Schlotterbeck és Pascal Gross mellett ezúttal Felix Nmecha és Julian Brandt is meghívást kapott – utóbbi szerintem mindig is megütötte a szintet. Fontos, hogy a játékosok erős klubokban szerepeljenek, de hogy melyikből jönnek, nem számít.

– Annak viszont nagy jelentősége lehet, hogy az adatok szerint a német válogatott jobb oldala sokkal inkább sebezhető, mint a bal. Ez lehet a csapat gyenge pontja?

– A jobbhátvédként szereplő Joshua Kimmich aligha hallaná ezt szívesen csapatkapitányként… A kérdés releváns, ugyanakkor a szélső védők teljesítménye nagyban függ attól, miként szerepelnek a társak a hátsó sor tengelyében – itt jellemzően Antonio Rüdiger, Jonatan Tah és Nico Schlotterbeck kap lehetőséget. A szélső védők kilététől függetlenül úgy tűnik, sokkal stabilabb lett az együttes védekezése, a középpályások is jól szűrnek.

– A magyar válogatottal és az NB I-gyel kapcsolatban is képben van?

– Természetesen, van egy eszközöm, amelynek segítségével nézem a meccseket. A válogatottnak véleményem szerint szüksége van fiatalításra, Marco Rossi feladata, hogy megtalálja azokat a játékosokat, akik hosszú távon vezéregyéniséggé válhatnak – mint Németországban. Ez a folyamat azonban nem megy végbe csettintésre. A szövetségi kapitány szerencséje, hogy a futballisták egyre erősebb bajnokságokban gyűjtenek tapasztalatot, külföldön egyre inkább nyitnak a magyar tehetségek felé. Az is nagyszerű, hogy van olyan játékosa, mint Szoboszlai Dominik, akinek jelentősége olyan, mint Portugáliában Cristiano Ronaldóé: győztes gólokat szerez, villanásai kvalifikációt érnek. Magyarországon egészen jól kezelik a helyzetét, tetszik, hogy nem szupersztár, „csupán” klasszis futballista.

– Magyarországon sok játékos útját egyengette. Kikre a legbüszkébb azok közül, akiknek segíthette a pályafutását?

– Nagyon szerettem Magyarországon a tehetséges fiatalokkal dolgozni. A Vasasnál Berecz Zsombor, Vida Máté, Hangya Szilveszter és Szivacski Donát is megkapta tőlem a lehetőséget, a kezem alatt mindannyian összehoztak mintegy száz NB I-es meccset maguknak. Az Újpestnél Katona Mátyás és Csongvai Áron fejlődése szép ívet írt le, sajnáltam, hogy túl korán hagyták el a klubot. Az összes eddigi állomáshelyemen nagy hangsúlyt fektettem a fiatalok beépítésére, fejlesztésére. Ilkay Gündogan tizennyolc évesen nálam tette meg Nürnbergben az első lépéseit a felnőttfutballban, ahogyan Szon Hung Min is Hamburgban, míg legutóbb a Magdeburgnál Marius Bülter felépítésén dolgoztam, ő jelenleg a Hoffenheimet erősíti.

– Legközelebb hol segítheti az ígéretek szárnybontogatását?

– Egyelőre nem tudom. Öt évig dolgoztam külföldön, Magyarországra kétszer vezetett az utam, de vállaltam megbízatást Görögországban és Ausztriában is. A legutóbbi állomáshelyemen, az FC Wackernél nem úgy végződött a tevékenységem, mint terveztem: csődbe ment a klub. Túl kellett tennem magam a történteken, és úgy érzem, készen állok, hogy ismét munkába lendüljek. Nyitott lennék a magyarországi folytatásra is, szép emlékeket őrzök az országról.

Nagy hatással volt az Eb-győztes Angelosz Hariszteaszra Michael Oenning a Nürnbergnél volt Angelosz Hariszteasz edzője 2009-ben A profi futballistaként Európa-bajnok, német bajnoki címet, valamint Német, illetve Holland Kupát nyerő Angelosz Hariszteasznak meghatározó volt a közös munka Michael Oenninggel. A 88-szoros görög válogatott csatár évekkel azután, hogy felhagyott a labdarúgással, sportvezetőnek állt, az Arisz Szaloniki sportigazgatója lett. Amikor a 2019−2020-as idény őszén vezetőedzőt keresett, számba vette, milyen szakemberekkel dolgozott együtt játékos-pályafutása során, és az általa legjobbnak szavazott bizalmat: Michael Oenningnek, akit még a Nürnbergnél ismert meg. A német szakember irányításával az együttes kiharcolta a nemzetközi kupaszereplés jogát, az Európa-ligában indulhatott, a Görög Kupában pedig az elődöntőig jutott.

A MAGYAR LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT KERETE A NOVEMBERI NL-MÉRKŐZÉSEKRE

KAPUSOK: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha Berlin – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle – Anglia)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Gera Dániel (Diósgyőri VTK), Kata Mihály (MTK Budapest), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre – Franciaország), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország)

TÁMADÓK: Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szabó Levente (Eintracht Braunschweig – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A NÉMET LABDARÚGÓ-VÁLOGATOTT KERETE A NOVEMBERI NL-MÉRKŐZÉSEKRE

Kapusok: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Stefan Ortega (Manchester City – Anglia)

Védők: Robin Gosens (Fiorentina – Olaszország), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern München), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), Antonio Rüdiger (Real Madrid – Spanyolország), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Középpályások: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Chris Führich (VfB Stuttgart), Pascal Gross (Borussia Dortmund), Jamal Musiala (Bayern München), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller* (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Támadók: Serge Gnabry (Bayern München), Kai Havertz (Arsenal – Anglia), Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach), Deniz Undav (VfB Stuttgart)

*Angelo Stiller izomsérülés miatt kikerült a német keretből

A3 CSOPORT M Gy D V L-K Gk P 1. Németország 4 3 1 – 10–3 +7 10 2. Hollandia 4 1 2 1 8–6 +2 5 3. MAGYARORSZÁG 4 1 2 1 3–6 –3 5 4. Bosznia-Hercegovina 4 – 1 3 3–9 –6 1

AZ A3-CSOPORT HÁTRALÉVŐ PROGRAMJA

November 16.

20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina (Tv: Spíler2)

20.45: Hollandia–Magyarország(Tv: M4 Sport)

November 19.

20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia (Tv: Spíler2)

20.45: Magyarország–Németország (Tv: M4 Sport)