A sima román siker szinte biztosan feljutást ér; San Marino csoportelsőként készülhet a C-ligára

C-LIGA

2. CSOPORT

Muharrem Jashari már az 5. percben megszerezte a vezetést Koszovónak, de a hazaiak a szünet előtt nehéz helyzetbe kerültek, mert a gólszerző piros lapot kapott. Litvánia viszont emberelőnyben sem tudott betalálni, így szerzett pont nélkül esett ki a C-ligából. Koszovó még egy „zöldasztal” melletti döntésnek köszönhetően sem igazán juthat fel egyenes ágon, de az osztályozón ezt még kiharcolhatja. 1–0

Daniel Birligea a 2. perc elején 15 méterről a jobb alsóba lőtt, majd a szünet előtt néhány perccel Razvan Marin megduplázta Románia góljainak számát. A fordulás után viszont Ciprus szépített, és megpróbált egyenlíteni is, ám Konsztantinosz Laifisz piros lapja után összeesett a vendégcsapat. A kiállítás után a hazaiak gyorsan eldöntötték a meccset, így három góllal nyertek. A románok a Koszovó elleni félbeszakadt mérkőzésüktől függetlenül szinte biztosan feljutottak a B-ligába, mert még ha 3–0-val a koszovóiak is kapnák meg a három pontot, akkor is az azonos egymás elleni eredmény és gólkülönbség mellett több szerzett góllal rendelkeznének. 4–1