Kamutornákon, többek között kiskorúak részvételével termeli bevételeit a PSG, a Barca és a Serie A egyik főszponzora

MI IS AZ AZ 1XBET?

Az 1XBet fogadóirodát (amely a mai napig nem rendelkezik érvényes licenccel számos európai országban) három orosz vállalkozó: Roman Szemjohin, Dmitrij Kazorin és Szergej Karskov (utóbbi korábban az orosz hadsereg őrnagyaként szolgált az elektronikus hírszerzési osztályon, meg nem erősített hírek szerint 2023-ban elhunyt) alapította. A cég korábban a Chelsea-t és a Liverpoolt is támogatta, de a klubok felbontották az 1XBettel kötött szerződést, miután a The Sunday Times riportjából kiderült, hogy a cég felületein kakasviadalokra is lehetett fogadni, továbbá egy felnőtt tartalmakban is utazó kaszinót is reklámoztak ugyanott. A három üzletember tevékenysége ezt követően akkor került reflektorfénybe, amikor egy brjanszki bíróság 2021-ben a cég egyik alkalmazottját hároméves börtönbüntetésre és pénzbírság kifizetésére ítélte (a 800 ezer rubeles bírságot kifizetését a vádlott kiskorú gyermeke miatt elhalasztották). Az orosz hatóságok ekkorra már törvényen kívül helyezték az 1xBetet, amely a nyomozók szerint 63 milliárd rubelt (közel 886 millió dollárt, vagy 242 milliárd forintot) zsebelt be illegálisan.

A három alapító a hatóságok elől Ciprusra menekült, ahol újraindították a vállalatot, s hamarosan a világ egyik legtöbb profitot termelő, internetes szerencsejátékkal foglalkozó cégét birtokolták. A Josimar már 2022-ben írt a 1xBet üzelmeiről – az „Imitation Games” néven elhíresült anyag szerint a cég felületein élőben lehetett fogadni megrendezett kamutornák meccseire, amelyeken jól hangzó nevekkel (Barcelona, Madrid, Dortmund, Liverpool, stb) ellátott „csapatok” csaptak összes, s mindezt élő streamen követni is lehetett. Ugyanazon év júniusában az 1XBet akkori holdingcége (1XCorp) csődöt jelentett Curacaóban, miután több felhasználó perbe fogta a vállalatot a ki nem fizetett nyeremények miatt.

MÉRKŐZÉSEK IPARI MENNYISÉGBEN

A Josimar és a Bellingcat mostani anyagából még ennél is döbbenetesebb üzelmekre derül fény. Az 1XBet ugyanis „mérkőzések” százezreit közvetíti a nap huszonnégy órájában megállás nélkül, s ezekre természetesen fogadni is lehet. Ezek az ún. mérkőzések kamutornák keretében kerülnek sorra, melyeket fizetett amatőr játékosok kamucsapatai játszanak – a „játékosok” (aki között 14 éves gyerekeket is találni) tehát gyakorlatilag statisztaként részei a „produkciónak”.

Az ipari mennyiségben előállított meccsek sportágak tekintetében is lefedik a teljes spektrumot, a legnépszerűbb „short footballtól” (amit a futsal egy változataként lehet leírni, ahol kettő, három, négy és ötfős csapatok feszülnek egymásnak 10-12 perces meccseken) az ún. „padfociig” (Bench Soccer, ahol két padon ülő játékos egy hálóval körbevett ketrecben rúgja a labdát) minden megtalálható, beleértve a kosárlabdát, a röplabdát, a jégkorongot, a floorballt és a teniszt is.

Padfoci (Forrás: 1XBet, Josimar, Bellingcat)

A Bellingcat egyik felméréséből kiderült, hogy szeptemberben csak short footballból 1297 mérkőzésre lehetett fogadni 24 óra alatt – összehasonlításképpen a Premier League, La Liga, Bundesliga hármas egy idény alatt összesen 1066 mérkőzést rendez meg. Ha feltételezzük, hogy minden nap ilyen ütemben kerülnek sorra ezek a meccsek, akkor a cég egy év alatt csak ebben a sportágban félmillió összecsapásra kínál fogadási ajánlatokat. A mérkőzések zömét (sportágtól függetlenül) Oroszországban, Ukrajnában és Fehéroroszországban rendezik – ez utóbbi tény azért érdekes, mert míg Fehéroroszországban a cég maga függesztette fel a tevékenységét, addig Oroszországban a mai napig körözik a három alapítót, míg Ukrajnában a több mint két éve dúló háboró nyomán tiltották be az 1XBetet.

HOGYAN NÉZ KI EGY „SHORT FOOTBALL” MÉRKŐZÉS?

Mint azt feljebb megírtuk, a 2-5 tagot számláló csapatok 10-12 perces meccseket játszanak egymással, majd mezt cserélnek és a szomszédos pályán újabb meccseket játszanak más néven és más színű szerelésben – így lesz az Arsenalból például Dortmund vagy Amszterdam. A lényeg, hogy megállás nélkül, non-stop pörögjenek a meccsek – az más kérdés, hogy az ipari mennyiség rányomja a bélyegét a „produkció” minőségére is. A játékosok rendszerint ötórás műszakokban dolgoznak, de sok esetben egy műszak vége után egyből belevágnak a következőbe.

Ugyanaz a játékos, más színű mez (Forrás: Josimar, Bellingcat, 1XBet)

A Josimarnak egy Dmitrij álnéven nyilatkozó játékos beszélt arról, hogy Oroszországban amatőr klubok játékosait szervezik be az ilyen tornákba, ahol (ironikus módon) rendszeres hazugságvizsgálattal igyekeznek megelőzni azt, hogy a résztvevők magukra fogadjanak. A játékosoknak adott instrukciók a mérkőzés végeredményét (tehát a győztes kilétét) nem határozták meg, de azt igen, hogy az adott csapat például hány gólt szerez az adott meccsen. Így például az adott csapat nem szerezhetett öt gólnál többet egy meccsen, különben a játékosok kevesebb pénzt kaptak volna kézhez. A Dmitrij álnéven nyilatkozó játékos egy hétig játszott ezeken a tornákon (például a kreatív módon „Bundnesligának” elnevezett bajnokság), s ez idő alatt naponta kétezer rubelt (kb. 7700 forint – a szerk.) tehetett zsebre – ezt követően (mondván, hogy a meccsek olyan szinten meg voltak rendezve, hogy az még neki is sok volt) kiszállt az üzletből.

Tottenham–Zenit mérkőzés az 1XBeten (Forrás: Josimar, Bellingcat, 1XBet)

KISKORÚ LÁNYOK FLOORBALLMECCSÉRE IS LEHET FOGADNI

Az oknyomozók által feltárt egyik legmegdöbbentőbb dolog az volt, hogy az 1XBet felületén élőben lehetett követni a SPB United–Typhoon ifjúsági floorball-mérkőzést, amelyet (mint azt a helyi média, valamint a vonatkozó adatbázisok is megerősítettek) az Orosz Floorball-szövetség égisze alatt rendeztek Szeverodvinszkben. A nézők fogadhattak is a meccsekre.

A szövetség adatbázisából kiderült, hogy a szóban forgó mérkőzésen a legfiatalabb játékosok 14 évesek voltak, míg például a Typhoon csapatának az átlagéletkora 15.91 év volt. Az nem derült ki, hogy a lányok szülei tudtak arról, hogy a meccsre egy nemzetközi fogadóiroda kínál oddsokat, de az közismert, hogy a kiskorú játékosok meccseire való fogadást (és az oddsok kínálását) törvény bünteti.

U16-os floorballmeccs (Forrás: Bellingcat, Josimar, 1XBet)

A játékosok az orosz szövetség adatbázisában (Forrás: Josimar, Bellingcat)

MÉGIS MIÉRT?

Az olvasó jogosan teheti fel a kérdést, hogy mégis miért szervezne bárki kamutornákat és kamumeccseket ipari mennyiségben, amikor valódi, tétre menő bajnokságból is óriási a kínálat a legálisan működő fogadóirodáknál. A válasz egyszerű: a pénz. Az 1XBet csillagászati méretű kínálattal próbál minél nagyobb profitot termelni, s erre bőven van kereslet is.

Csak a „fő” oldalként számon tartott 1XBet.com-ot 15 millióan keresték fel 2024 júliusa és szeptembere között. A valós számok ennél nagyságrendekkel nagyobbak, mivel az 1XBet számos alternatív oldalon elérhető, nem beszélve a különböző országokra specializálódott oldalakról – a cég ghánai oldalán a már említett periódusban hétmillió, míg az argentin oldalon 9.2 millió felhasználó fordult meg. A kuncsaftok zöme ezzel együtt az erre a célra kifejlesztett mobilos alkalmazáson fogad a már említett meccsekre. Az alkalmazás felhasználóinak zöme Afrikában él, ennek tükrében pedig nem meglepő, hogy az 1XBet mára a kontinens első számú fogadóirodájává nőtte ki magát. Végső soron tehát ez indokolja a cég részéről az illegális kamutornák ipari szintű megrendezését.

A két oknyomozó portál több csatornán keresztül megkereste az 1XBetet, de a vállalat nem válaszolt a kérdésekre – így tettek a mérkőzések helyszíneként azonosított sportiskolák és sportkomplexumok, valamint az Orosz Floorball-szövetség is. Az FC Barcelona (amely idén kötött egy 2029-ig szóló támogatói szerződést a céggel) reagált az újságírók megkeresésére, de nem kívánta kommentálni az ügyet, míg az 1XBettel 2022 óta együttműködő Paris Saint-Germain nem válaszolt az újságírók kérdéseire.