Hiába adták el Saldanhát, eladósodott a Partizan – Lazovics is visszatér

Kedden bejelentette új, ideiglenes vezetőségét az eladósodott belgrádi Partizan labdarúgócsapata. Ebben Raszim Ljajics elnök mellett helyet kapott a játékospályafutását 2018-ban a Videotonban befejező Danko Lazovics és a BL-győztes Predrag Mijatovics is, aki 2006-tól, három idényen át sportigazgatóként is dolgozott a Real Madridnál. A Partizan Beograd az előző évek alatt mintegy 60 millió eurós tartozást halmozott fel, ebben vannak közüzemi tartozások, játékosokkal szembeni elmaradások, jelentős adótartozás (a hatmilliós adóhátralékból mintegy hárommilliót tudott lefaragni a közelmúltban a klub), illetve egyéb kifizetetlen számlák. Ezért most minden, a pályafutása korábbi időszakában a Partizanhoz kötődő egykori klasszist próbál meggyőzni az új vezetőség, hogy térjenek vissza a klubhoz, és kapcsolataikkal, tapasztalataikkal segítsék az újjáépítését. Azt egyelőre nem tudni, hogy Lazovics és Mijatovics pontosan milyen tisztséget tölt be.

„Izgatott vagyok, mert harminc év után lehetek ismét a Partizan tagja – idézi a belgrádiak honlapja a tegnapi bejelentés kapcsán az 55 éves Predrag Mijatovicsot, aki 1990 és 1993 között futballozott a klubnál. – Világos elképzelésem van arról, mit szeretnénk csinálni, de ehhez időt kell kérjek, egyik napról a másikra nem lehet megoldani a problémákat. Lesznek olyan döntések, amelyek nem mindenkinek fognak tetszeni, de ha minden rendben lenne, nem ülnénk most itt. Mindent megteszünk, hogy újra sikeres lehessen a klub, de ehhez szükségünk van a média és a szurkolók támogatására is, egységet kell mutatnunk. Bonyolult a helyzet, de nem megoldhatatlan, ahogy a Real Madriddal sikerült eredményeket elérnem, úgy gondolom ezt a feladatot is meg tudom oldani, közösen helyes és átlátható döntéseket tudunk hozni.”

A Partizannál nevelkedett Danko Lazovics is az egység fontosságáról beszélt.

„Nem volt kérdés számomra, hogy újra csatlakozzak a klubhoz. Jó Partizan-szurkolónak lenni, és látni, hogy a bajban milyen sok szurkoló szeretne segíteni. Ez egy nevelőklub, én tizenhárom éves voltam, amikor először idekerültem, és most azért fogok dolgozni, hogy visszajöjjenek az akkori boldog idők. Sok szerteágazó problémával nézünk szembe, de minden, a klubért tenni akaró emberrel beszélni fogunk, és olyan döntéseket fogunk hozni, amelyekkel visszajuthat a Partizan oda, ahová való” – fogalmazott Lazovics.

A volt Vidi-csatár a szerb Rpublikának adott nyilatkozatában elismerte, hogy ötvenöt-hatvan millió euró közötti a klub adósságállománya, és radikális döntésekre lesz szükség ahhoz, hogy a Partizan ismét működőképes legyen, mert jelenleg nem az…

A Partizan anyagi gondjai már a nyáron tetőztek. Nem véletlenül adta el a klub a nyolcmillió euróra becsült csatárát, Matheus Saldanhát hárommillióért a Ferencvárosnak, a befolyt összeg a jelzett adósságállomány mellett nem számított jelentős tételnek. A brazil támadón kívül további három játékost adtak el 1.5-1.5 millió euróért, tehát összesen 7.5 millió értékben adott el labdarúgókat a klub a nyáron, de 3.78 millióért vásárolt is, így az eladásokkal nem tudtak jelentősen faragni az adósságból.

A problémák a felelőtlen gazdálkodás mellett abból is adódtak, hogy a csapat tavasszal a Crvena zvezda mögött ugyan megszerezte a 2. helyet a bajnokságban, és így a BL-selejtezőben indulhatott, de mivel előbb a BL-ből, majd az Európa-liga és a Konferencialiga selejtezőjéből is kiesett, őszre főtáblás szereplés nélkül maradt. Ez pedig jelentős bevételkiesést jelentett. Ezzel szemben a bajnokságban 3. helyen záró Topolya alanyi jogon főtáblán indulhatott a Kl-ben a bajnoki bronzérmének köszönhetően. A Partizan anyagi problémái a pályán is éreztetik a hatásukat, hiszen tíz meccsen már tíz pontot veszített a megszerezhető harmincból az együttes, és a 4. helyen áll a tabellán, viszont ezen még gyorsan változtathatnak Marko Kerkezék (Kerkez Milos 24 éves bátyja is a Partizan játékosa) tekintve, hogy két meccsel kevesebbet játszottak a négy ponttal előttük, a 3. helyen álló OFK-nál és a 25 ponttal 2. Mladoszt Lucsaninál.

Persze nagy kérdés, milyen változások várhatók a 36 fős játékoskeretben, amelyből éppen a napokban távozott a nyáron a szerb sajtóban az Újpest FC-vel is hírbe hozott szenegáli válogatott középpályás, Franck Kanouté.