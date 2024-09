Sallai Roland debütált, a Galatasaray legyőzte a Fenerbachét a török élvonal rangadóján

TÖRÖK SÜPER LIG

6. FORDULÓ

FENERBACHE–GALATASARAY 1–3 (0–2)

Isztambul, Sükrü Saracoglu Stadion. Vezette: Karaoglan

FENERBACHE: Livakovic – Müldür, Djiku (En-Nesziri, 67.), Söyöncü, Oosterwolde – Fred (Yandas, 80.), Yüksek (Sz. Amrabat, a szünetben) – Tadics (I. Kahveci, 61.), Szymanski, Saint-Maximin (Ünder, 80.) – Dzeko. Vezetőedző: José Mourinho

GALATASARAY: Muslera – Ayhan (V. Nelsson, 84.), D. Sánchez, Bardakci, Jakobs – L. Torreira (Kutlu, 84.), Gabriel Sara (Demirbay, 84.) – B. Yilmaz (Jelert, 83.), Mertens (Sallai R., 75.), Akgün – Osimhen. Vezetőedző: Okan Buruk

Gólszerző: Dzeko (63. – 11-esből), ill. L. Torreira (20.), Mertens (28.), Gabriel Sara (59.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Egy fontos győzelmet máris elkönyvelhet Sallai Roland. Az 53-szoros magyar válogatott támadó szombaton a 75. percben csereként beállva vette ki részét a Galatasaray sikeréből, és kóstolhatott bele testközelből, milyen egy igazi török rangadó. Érzelmekkel teli, harcias, sárga lapokkal és számtalan helyzettel tarkított.

Noha négy gól esett a szombat esti rangadón, a lehetőségek, a veszélyes akciók és kidolgozott ziccerek elnézve eshetett volna akár tíz-tizenkettő is… A felek olykor mintha megfeledkeztek volna a védekezésről, egyre-másra adódtak a helyzetek mindkét kapu előtt, a Galatasaray a félidőben pedig már 2–0-ra vezetett. Előbb az uruguay-i Lucas Torreira lőtt kapásból, 23 méterről bődületes nagy gólt, nem sokkal később a belga Dries Mertens emelte a labdát a kapujából kifutó Livakovic kezei között a hálóba. A fordulást követően újabb gólt szereztek a vendégek, az 59. percben úgy tűnt, Gabriel Sara találatával eldőlt a meccs, a Fenerbache azonban nem adta fel… Próbálkoztak becsülettel, küzdöttek, tizenegyesből szépítettek, José Mourinho vezetőedző pedig kockáztatott is, középhátvéd helyére támadót küldött a pályára, a húzás azonban csak részben hozta meg a várt eredményt, noha a végén is akadt helyzetei a Fenernek, újabb gólt nem sikerült összehozniuk. Pedig a hosszabbításokkal együtt nem kevesebb, mint 101 percig tartott a meccs.

Sallai Roland az egyik gólszerző, Dries Mertens helyére állt be a 75. percben, és bár az első helyzetére a török ligában még várni kell, győztes meccsen mutatkozott be új csapatában. A Galata továbbra is száz százalékos a bajnokságban, hatodik találkozójukon sem botlottak. 1–3

PERCRŐL PERCRE