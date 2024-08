Vasárnapi sportműsor: Manchester United–Liverpool, KTE–Újpest, Paks–Puskás Akadémia, FTC–Nyíregyháza

Vasárnap három mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB I-ben: KTE–Újpest, Paks–Puskás Akadémia, FTC–Nyíregyháza. A Premier League-ben Szoboszlai Dominik és a Liverpool a Manchester United otthonába látogat. A német Bundesligában Sallai Roland Freiburgja Münchenben meccsel a Bayernnel. A Serie A-ban Juventus–Róma rangadót rendeznek. Pályán a Real Madrid, a PSG és a Topolya is. F1-es Olasz Nagydíj Monzában. Folytatódik a paralimpia, a Vuelta és a US Open is. Jégkorong olimpiai selejtező az osztrákok ellen.

SZEPTEMBER 1., VASÁRNAP FUTBALLPROGRAM NB I

6. FORDULÓ

15.00: Kecskeméti TE–Újpest FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

17.30: Paksi FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.45: Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! NB II

6. FORDULÓ – élő eredménykövető

16.00: Opus Tigáz Tatabánya–Kolorcity Kazincbarcika SC – élőben az NSO-n!

16.00: Budafoki MTE–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

16.00: Szentlőrinc–Gyirmót FC Győr – élőben az NSO-n!

17.00: Vasas FC–FC Ajka – élőben az NSO-n!

17.00: Kisvárda Master Good–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

17.00: Budapest Honvéd FC–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

17.00: Békéscsaba 1912 Előre–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n! NB III

6. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Nyíregyháza Spartacus II–Füzesabony SC Erőss Út

11.00: Diósgyőri VTK II F4R–FC Hatvan

16.00: Putnok FC–Salgótarjáni BTC

16.00: Debreceni EAC–Termálfürdő FC Tiszaújváros

16.00: Mátészalkai MTK–Bacsó Beton-Cigánd SE

16.00: Sényő FC Selyem-Ber–Karcagi SE

16.00: Facultas Tiszafüredi VSE–Debreceni VSC II

16.00: Eger SE–Kisvárda Master Good II

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Gyirmót FC Győr II–Újpest FC II

11.00: Puskás Akadémia FC II–Kelen SC

11.00: ETO Akadémia–Budaörs

16.00: Bicskei TC–FC Sopron

16.00: Érdi VSE–Balatonfüredi FC

16.00: Credobus Mosonmagyaróvár–III. Ker. TVE

16.00: Szombathelyi MÁV Haladás VSE–VSC 2015 Veszprém

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Kecskeméti TE 1911 II–ESMTK

16.00: Szegedi VSE-G-Falc Kft.–Csepel SC

16.00: Meton FC-Dabas SE–Gyulai Termál FC

16.00: Monor SE–Budapest Honvéd FC II

16.00: Martfűi LSE–Tiszaföldvár SE

16.00: Pénzügyőr SE–Szolnoki MÁV FC

16.00: Hódmezővásárhelyi FC–Vasas FC II

17.00: Tiszakécskei LC–BKV Előre

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Ferencvárosi TC II–Szekszárdi UFC

16.00: FC Főnix–Paksi FC II

16.00: Pécsi MFC–Dunaharaszti MTK

16.00: FC Dunaföldvár–BFC Siófok

16.00: Bonyhád VLC–Majosi SE

16.00: Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő–PTE-PEAC

16.00: MTK Budapest II–Kaposvári Rákóczi FC

16.00: Iváncsa KSE–FC Nagykanizsa ANGOL PREMIER LEAGUE

3. FORDULÓ

14.30: Chelsea–Crystal Palace (Tv: Match4)

14.30: Newcastle United–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)

17.00: Manchester United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n! FRANCIA LIGUE 1

3. FORDULÓ

15.00: Monaco–Lens

17.00: Angers–Nice

17.00: Le Havre–Auxerre

17.00: Reims–Rennes

20.45: Lille–PSG NÉMET BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

15.30: Heidenheim–Augsburg (Tv: Arena4)

17.30: Bayern München–Freiburg (Tv: Arena4) OLASZ SERIE A

3. FORDULÓ

18.30: Fiorentina–Monza (Tv: Match4)

18.30: Genoa–Verona

20.45: Juventus–Roma (Tv: Arena4)

20.45: Udinese–Como SPANYOL LA LIGA

4. FORDULÓ

17.00: Alavés–Las Palmas

17.00: Osasuna–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

19.00: Sevilla–Girona (Tv: Spíler2)

19.15: Getafe–Real Sociedad (Tv: Spíler1)

21.30: Real Madrid–Real Betis (Tv: Spíler2) PORTUGÁLIA

21.30: Gil Vicente–Braga (Tv: Sport1) SZERB SZUPERLIGA

7. FORDULÓ

19.00: Topolyai SC–Mladoszt – élőben az NSO-n! TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK AUTÓSPORT

13.00: Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 5. versenyhétvége, 3. futam, Most (Tv: Match4)

16.15: Gyorsasági kamion Európa-bajnokság, 5. versenyhétvége, 4. futam, Most (Tv: Match4)

11.55: Porsche-szuperkupa, futam, Olaszország (Tv: Eurosport1)

21.00: IndyCar, 17. futam, Hy-vee Milwaukee Mile race 2. (Tv: Match4)

0.00: NASCAR Cup Series, 26. futam, Cook Out Southern 500, Darlington (Tv: Match4) BASEBALL

22.00: MLB, Arizona Diamondbacks–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2) DARTS

13.00: European Tour, 10. állomás, Antwerpen, 3. nap, délután (Tv: Max4)

19.00: European Tour, 10. állomás, Antwerpen, 3. nap, este (Tv: Max4) FORMULA–1

OLASZ NAGYDÍJ, MONZA

8.30: Formula–3, főfutam (Tv: M4 Sport)

10.05: Formula–2, főfutam Tv: M4 Sport)

15.00: Formula–1, futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! JÉGKORONG

OLIMPIAI SELEJTEZŐTORNA

3. FORDULÓ

14.00: Magyarország–Ausztria (Tv: Sport 1)

18.00: Szlovákia–Kazahsztán KERÉKPÁR

12.00: Vuelta a Espana országúti körverseny, 15. szakasz: Infiesto–Cuitu Negru, 143 km, hegyi befutó (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)

13.30: mountain bike, vb, nők, olimpiai krossz (Tv: Eurosport2)

15.30: mountain bike, vb, férfiak, olimpiai krossz (Tv: Eurosport2) MOTOGP

ARAGÓNIAI NAGYDÍJ, ALCANÍZ

11.00: Moto3 (Tv: Arena4)

12.15: Moto2 (Tv: Arena4)

13.15: MotoGP (Tv: Arena4) PARASPORT

Paralimpia, Párizs (Tv: M4 Sport, M4 Sport+)

A MAGYAROK PROGRAMJA

Parasportlövészet

9.30: 10 m légpuska SH1 vegyes, selejtező (R3, Rescsik Csaba)

13.00: 10 m légpuska SH1 vegyes, döntő (R3, férfiak)

Paraúszás

9.45: 100 m gyors, előfutam (S10, Pap Bianka)

Paraíjászat

9.51: nyolcaddöntő (W1, Gáspár Tamás)

10.42: negyeddöntő (W1, férfiak)

11.50: elődöntő (W1, férfiak)

12.22: paraíjászat, bronzmérkőzés (W1, férfiak)

12.39: paraíjászat, döntő (W1, férfiak)

Paratriatlon

12.20: egyéni döntő (PTS5, Mocsári Bence)

Paraúszás

17.51: 100 m gyors, döntő (S10, nők)

Paraasztalitenisz

18.30: egyéni, 16 között (WS8, Arlóy Zsófia) SZNÚKER

Saudi Arabia Masters, Rijád

A 48 közé jutásért

20.00: Jordan Brown (északír)–Révész Bulcsú SPORTMÁSZÁS

10.00: Eb, nők, kombináció, döntő, Villars (Tv: Eurosport2) TENISZ

US OPEN, NEW YORK

férfi és női egyes (Tv: Eurosport1, Eurosport2) A NEMZETI SPORTRÁRDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Szerkesztő-műsorvezető: Szabó Szilvia és Zoltán Gergely Tamás

6.00-10.00

Sportdélelőtt

10.00–12.30:

Benne:

Az átigazolási időszak tanulságai. Portrébeszélgetés Kós Huberttel

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Edvi László

Szerkesztő: Regős László, Jó András

15.00–23.00:

Benne:

15.00: Labdarúgó OTP Bank Liga, 6. forduló: Kecskemét–Újpest, kommentátor: Katona László

17.00: Merkantil Bank Liga, 6. forduló: Bp. Honvéd–Mezőkövesd, kommentátor: Szabó Bence

17.30: Labdarúgó OTP Bank Liga, 6. forduló: Paksi FC–Puskás Akadémia, kommentátor: Csorba András

19.45: Labdarúgó OTP Bank Liga, 6. forduló: Ferencváros–Nyíregyháza, kommentátor: Németh Kornél. Paralimpia, 4. nap, helyszíni tudósító: Kreisz Bálint