Nem sok olyan klub létezik, amely két világbajnokot is adott egy nemzetnek, ma már mégis kizárólag alapos kutatás után és szinte csak bozótvágó késsel lehet bejutni az egykor több mint húszezer szurkoló látogatta pályájára. Még meglepőbb, hogy az egykor dicsőséges időket megélő létesítmény nem Dél-Amerikában, hanem Németországban található. A Sportfreunde Katernberg, azaz a Katernbergi Sportbarátok aranykorszaka persze már rég a múlté, ám az északkelet-esseni kerületben – de voltaképpen az egész városban – mindenki tudja, hogy itt született és gyakorlatilag itt kezdett focizni Helmut Rahn, a nemzet főnöke. Sőt, rajta kívül Heinz Kubsch is, aki az 1954-ben világbajnoki címet szerző nyugatnémet csapat egyik cserekapusa volt. A Sportbarátok otthonául szolgáló Stadion Am Lindenbruchot jóval az ő megjelenésük előtt, 1931-ben építették, jobbára a Zollverein-kőszénbánya munkásai önszorgalomból. Az ellenfelek már a legrégebbi időktől kezdve ódzkodtak a pályától, mert a kőből épített lelátók nagyon közel kaptak helyet a játéktérhez, a csapat szurkolói pedig a nem éppen kifinomult modorukról híres bányászok voltak. A Sportfreunde az 1947-ben induló Oberliga West egyik alapító tagja volt, és egyből a második helyen zárta a sorozatot a Borussia Dortmund mögött, a Schalke elleni rangadóra pedig tizennégyezren mentek ki Katernbergbe, ahol eredetileg még salakon játszották a meccseket. A következő idényben már füves borítást kapott a pálya, míg a lelátókat mintegy huszonötezresre bővítették. A legendás Helmut Rahn 1950. augusztus 27-én mutatkozott be a klub zöld-fehér mezében a Borussia Mönchengladbach ellen 3:2-re megnyert meccsen, ám nagyon hamar kiderült, hogy a Sportbarátok szűk közeg egy ilyen óriási tehetség számára. Nem meglepő módon, mindössze harminc bajnoki mérkőzést követően, 1951-ben Rahn szülővárosa legnagyobb egyesületéhez, a Rot-Weiss Essenhez szerződött. Az sem érte váratlanul a közvéleményt, hogy a 21 éves játékosért nem egyszerűen klubrekordnak, de majdnem régiós csúcsnak számító hétezer márkát fizetett az RWE, amely egyébként a Schalke elől happolta el a leendő világbajnokot. A Sportfreunde a vételár egy részét arra fordította, hogy a stadion köré fakerítést húzzon fel – ezt nevezték el a szurkolók Helmut Rahn-kerítésnek –, hogy elejét vegye a potyázásnak, a csapat mérkőzéseire ugyanis egyre többen voltak kíváncsiak, jelentős részük az utcáról. Sőt, a legenda szerint a stadion mellett futó két vasúti vágányon a vonatok rendszeresen megálltak meccs­napokon néhány percre, hogy az utasok bepillanthassanak a kor egyik legizgalmasabbnak számító miliőjébe. A pálya látogatottsági rekordját 1952. február 17-én állították fel, amikor a Helmut Rahnnal érkező Rot-Weiss Essen vendégjátékára több mint huszonháromezren váltottak belépőt. Erről a történelmi csúcsról azonban nagyon mélyre zuhant a klub, de még inkább a létesítmény. A Bundesliga 1963-as elindulását követően a Sportfreunde nem tudott lépést tartani a korral, az új Helmut Rahn pedig csak nem akart megérkezni, így 1982-re Essen városa kénytelen volt átvenni a stadion üzemeltetését, amelyben előbb a fából készült lelátókat bontották el, majd visszatértek a salakos borításhoz. Az igazi mélypontra 2018 után jutott a helyszín, amikor a Sportfreunde egyesült a DJK Katernberggel, és elhagyta az akkor már igen romos Stadion Am Lindenbruchot. A telken lakóövezet kialakítását tervezi a város, ám a megvalósítás várat magára, az egykor szebb napokat megélő létesítményt pedig szinte teljes mértékben visszavette magának a természet. És már a vonatok sem állnak meg…