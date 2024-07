Egyre nagyobb a terhelés? Folyamatosan növekszik a mérkőzésszám? A statisztikák nem ezt mutatják

Egyre többször találkozni olyan szakvéleményekkel a futballvilág berkein belül, amely a topjátékosok teljesítőképességének védelmében versenykiírásokat támad a sorozatterhelés, a folyamatosan növekedő mérkőzésszám miatt. Napjaink sztáredzői közül Pep Guardiola és Jürgen Klopp is több alkalommal fejezte már ki aggodalmát az egyre sűrűbb meccsnaptárak miatt, de a labdarúgók közül is jó páran véleményezték a helyzetet, mint Kevin De Bruyne vagy éppen Raphaël Varane. A CIES vélhetően éppen emiatt folytatta a meccsszámok kivizsgálásával nyári kutatósorozatát. Az eredmény meglepő, de az azért kiderül, hogy a jövőben tényleg lehet majd markáns növekedésre számítani.

A CIES kutatásában összesen 12 idényt vizsgált meg 2012 és 2024 között, átlagosan évadonként 650-700 csapattal, negyven élvonalbeli bajnokságból. A végeredmény összesen 1103 csapat idényenkénti adatait tartalmazza. A tétmeccseket figyelembe véve egy csapat átlagosan 41.5 meccset játszik egy évadban, de ezt jelentősen lehúzza a koronavírus-járvány által megtépázott 2019–2020-as idény, amikor a 33 meccset sem érte el az átlag. Nem véletlen, hogy a legmagasabb szám (43.9) épp a covidot követő első, 2020–2021-es idényben jött ki. Ha ezt leszámítjuk, akkor sem a mögöttünk hagyott, 2023–2024-es évad végez az első helyen, hanem a 2014–2015-ös, átlagban 42.6 meccsel. Ebből a grafikonból jól látszik, hogy az átlagcsapatok számára nem tapasztalható szignifikáns, folyamatos növekedés az utóbbi időszakban.

Persze a fenti adatok a nagy átlagra vonatkoznak, az elitklubok ennél jóval több meccset játszanak egy idényben, de mennyivel? Számukra nő a terhelés? Nos, népszerűségindex alapján a CIES a Real Madridot, a Manchester Unitedot és a Bayern Münchent emelte ki. A több mint húszéves minta csúcspontja a madridiaknál 2003-ban, az MU-nál 2009-ben, a münchenieknél 2007-ben jött el.

A vizsgált időszakban az is előfordult, hogy 80 (!) meccsnél is többet játszott egy idényben egy klub, de a 70 mérkőzést idényenként mindössze a mezőny 1.2 %-a lépi át, de a 60-at is csak 3.5%.

A CIES számításai alapján a meccsszámok átlaga a következő években sem hoz majd ugrásszerű növekedést, ezt mutatja alábbi ábránk is, de azt azért hozzáfűznénk, hogy mindez a topcsapatokra nem igaz, csak a nagy átlagra. A legjobb klubok ugyanis a megváltozott BL-rendszerben több csoportmeccset vívnak majd, ráadásul a klub-vb is megváltozott.

A tanulmány végére a CIES arra a következtetésre jutott, hogy nincs ugrásszerű meccsszámnövekedés a topfutballban az elmúlt tizenkét évet vizsgálva, sőt, egyes sorozatok eltörlésével megfigyelhetőek csökkenő tendenciák. Világszerte a klubok mindössze öt százaléka játszik 60 meccs felett egy idényben, s ez a következő években sem igen fog változni. Ez persze nem vigasz mondjuk a már említett Kevin De Bruyne számára, hiszen a Manchester City játékosaként mindig benne lesz a felső pár százalékban...