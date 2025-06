Az Opta elemzése szerint Kerkez Milos méltó utódja lehet Robertsonnak a Liverpoolban

Kerkez Milos napról napra közelebb áll a Liverpoolhoz, Fabrizio Romano szerint szinte már csak a hivatalos bejelentés van hátra.

Az Opta megnézte, hogy a magyar válogatott védője mennyire illene be az angol bajnok csapatába és mennyire tudná pótolni Andy Robertsont. Mint ismert, a Liverpool jobb oldalán 2017 óta játszó Trent Alexander-Arnold távozott, helyét Jeremie Frimpong veheti át. A bal oldal is átalakulhat, Andy Robertson kérdéses, mennyi ideig tud ezen a szinten teljesíteni, míg Kosztasz Cimikasz lehet átigazol. Robertson az elmúlt idényekben egyre kevesebb gólpasszt ad: az elmúlt két idényben négy asszisztig jutott, míg az azt megelőző két idényben 26-ig jutott. Ezt a stílusváltással is lehet magyarázni, Robertson legnagyobb erőssége, hogy mindig bevethető, a skót azonban szerződésének utolsó évébe lép, ami teret adhat Kerkez Milos érkezésének.

A 2023 óta a PL-ben játszó Kerkez az Opta kimutatásai szerint több percet játszott a PL-ben, mint bármely más U21-es védő. Idén még több játékpercet kapott Andoni Iraolától, ezt pedig két góllal és öt gólpasszal hálálta meg Kerkez.

Kerkez Milos második PL-idénye számokban: két gól, öt gólpassz, 3342 játékperc (Fotó: theanalyst.com)

Az Opta rámutat, hogy Kerkez minden statisztikai mutatóban javult. 90 percenkénti kialakított lehetőségeket tekintve (0.5-ről 0.9-re), és labdaszerzéseket tekintve (0.9-ről 1.2-re) is előrelépett. „A tavaliy idény segített megtapasztalni a ligát és megnézni milyen a PL sebessége és fizikalitása. Iraola bízik bennem, és időt ad az alkalmazkodásra. Szeretek agresszív lenni, de sportszerű keretek között. Komplex védő vagyok, támadok és védekezek. Az elmúlt idényben tudatosítani kellett magamban a védekező szerepkörömet, hogy ne kapcsoljak ki. Mostmár az egész meccs alatt koncentrálok” – vallotta korábban Kerkez, és ezt a számok is alátámasztják.

Kerkez Milos hőtérképe (Fotó: theanalyst.com)

A védekezés fontos szempont lehet a Liverpoolban. Kiváltképp annak tükrében, hogy a jobbhátvéd posztját betöltő Frimpong is gyakran bekapcsolódik a támadásokba. Kerkez Robertsonhoz és Alexander-Arnoldhoz képest nagyobb hatékonyságban szerel, mindezt úgy, hogy eközben kevesebb szabálytalanságot is követ el. A fizikalitása jól passzol a Liverpoolhoz. A PL idei idényében a magyar válogatott védőjének volt a negyedik legtöbb sprintje (845), csak Daniel Munoz (905), Antonee Robinson (876) és Bryan Mbeumo (870) előzte meg. Kerkez Milos továbbá a beadások számában is az angol bajnokság élmezőnyében járt, ez szintén jól passzol majd a Liverpool támadójátékához, amiből Mohamed Szalah rengeteget profitálhat.

Kerkez Milos beadásai (Fotó: theanalyst.com)

Kerkez – Robertsonhoz hasonlóan – szintén kiemelkedik a védővonal mögé történő bemozgások terén. A 21 éves védő azonban a labdával is jól bánik. Kerkeznek 144 olyan labdacipelése volt, amelynél legalább tíz métert vitte a labdát. Csak 12 játékosnak volt legalább ennyi a PL-ben, Kerkez előzte Cimikaszt és Roberston is.

Kerkez Milos progresszív labdacipelései (Fotó: theanalyst.com)

Az Opta elemzését azzal zárja, hogy rámutat azokra a területekre, amelyekben fejlődnie kell Kerkeznek. Nagy különbség van a Bournemouth és a Liverpool között a labdabirtoklás terén, Kerkeznek javítania kell a 80 százalék körüli passzpontosságán. A Bournemouth nagy hangsúlyt fektet az átmenetekre, a magyar védő paszainak közel negyven százaléka előre ment, ami a harmadik legnagyobb arány a PL-ben, ezek a passzok értelemszerűen több kockázattal is járnak. Összehasonlításképpen Robertson 88 százalékkal, Cimikasz 91 százalékos pontossággal passzol, ráadásul kilencven percre vetítve mindkettő játékosnak több kísérlete van. Könnyen lehet, hogy Kerkez könnyen alkalmazkodik ehhez is, de az biztos, hogy a két klub filozófiája között jelentős különbséget tapasztalhat majd.

Az átigazolás kapcsán nincs új fejlemény, a magyar válogatottal készülő védő a közösségi médiában osztott meg egy képet, melyhez sejtelmes üzenet társult.