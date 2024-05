Magyarország nyerte meg a borász Európa-bajnokságot

Hetedik alkalommal rendezték meg a borászok labdarúgó Európa-bajnokságát. Az ötletgazda Magyar Zoltán, a magyar borászválogatott szövetségi kapitánya – egyben a nemzetközi szövetség tiszteletbeli elnöke –, a szabályrendszert is ő dolgozta ki. A meccseket füves nagypályán játsszák, kétszer harmincpercesek a találkozók, a döntő kétszer negyven.

Az első Eb-t még 2011-ben a Villány, Szekszárd, Budapest háromszögben rendezték meg, és alapvetően kétévente kerül rá sor, csak a világjárvány miatt volt egy év csúszás. A magyar csapat korábban kétszer ezüstérmes, egyszer bronzérmes volt – most viszont felért a csúcsra, első ízben megnyerte az Eb-t! A nyolc gárda két négyes csoportban mérkőzött meg egymással, Portugália, Szlovénia és Ausztria társaságában a mienk csoportmásodikok lettek, az elődöntőben aztán 2–2 után tizenegyesekkel győzték le 5–4-re az olaszokat, a gól nélküli döntőben pedig 6–5-re a portugálokat.

„Fantasztikus környezetben, nagyszerű hangulatban zajlott a torna, ami egyben magas színvonalú borkonferencia is mindig, minden ország kétszáz palack bort is hoz ilyenkor magával – mondta lapunknak Magyar Zoltán. – Minden csapatban lehet egy volt profi labdarúgó és egy közéleti szereplő, náluk előbbi Kovács Zoltán, az Újpest és az MTK korábbi kapusa, utóbbi Pupics Levente, a Vígszínház színművésze volt, mindketten nagy erősítést jelentettek. Nemcsak a tornagyőzelemnek örülünk, hanem annak is, hogy az idén ötvenéves a magyar–portugál diplomáciai kapcsolatok újrafelvétele, és a borász Eb tökéletesen beleillett a lisszaboni magyar nagykövetség egész éves rendezvénysorozatába, továbbá ezzel is gazdagítani tudtuk az Orth Györgytől Guttmann Bélán vagy Bölöni Lászlón át Fehér Miklósig ívelő magyar–portugál közös futballhagyományokat. Győzelmünket az előttünk álló Eb-re gondolva Marco Rossi válogatottjának ajánljuk!”