Emléktábla avatással és gálavacsorával ünnepli fennállása 125. évfordulóját az MLSZ

A szervezetet – akkori nevén a Magyar Labdarúgók Szövetségét – 1901. január 19-én alapították meg a hazai egyesületek képviselői Budapesten, az Akadémia utca 1. szám alatti István Főherceg Szálló különtermében. A hétfői nap folyamán az MLSZ vezetése emléktáblát leplez le a szövetség alapításának helyszínén, este pedig ünnepi vacsorára kerül sor a 125 éves szervezet tiszteletére.