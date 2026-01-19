Nemzeti Sportrádió

Emléktábla avatással és gálavacsorával ünnepli fennállása 125. évfordulóját az MLSZ

V. J./MTIV. J./MTI
Vágólapra másolva!
2026.01.19. 10:49
null
Fotó: MLSZ
Címkék
ünnepség évforduló MLSZ
Fennállása 125. évfordulóját ünnepli – emléktábla avatással és gálavacsorával – hétfőn a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ).

A szervezetet – akkori nevén a Magyar Labdarúgók Szövetségét – 1901. január 19-én alapították meg a hazai egyesületek képviselői Budapesten, az Akadémia utca 1. szám alatti István Főherceg Szálló különtermében. A hétfői nap folyamán az MLSZ vezetése emléktáblát leplez le a szövetség alapításának helyszínén, este pedig ünnepi vacsorára kerül sor a 125 éves szervezet tiszteletére.

Népsport
4 órája

125 éve alakult meg az MLSZ

1901 – Még nem tudták, hogy a szövetség megalapításával korszakalkotó döntést hoztak

 

ünnepség évforduló MLSZ
Legfrissebb hírek

125 éve alakult meg az MLSZ

Népsport
4 órája

Bérczy Balázs: Sokkal több tudás van ma a labdarúgásban

Magyar válogatott
2026.01.15. 08:30

MK: megvan, mikor fogadja a Ferencváros a Csákvárt a legjobb 16 között

Labdarúgó NB I
2026.01.12. 16:56

NB I: elkészült az első három 2026-os forduló pontos menetrendje, benne az FTC–Újpest derbivel

Labdarúgó NB I
2026.01.07. 10:53

„Apu védőangyalként terelget az élet útján” – 20 éve hunyt el Zavadszky Gábor

Magyar válogatott
2026.01.06. 07:38

MLSZ: elindult a párbeszéd a szövetség és a szurkolók között

Magyar válogatott
2025.12.22. 21:23

Van még teendő – Malonyai Péter jegyzete

Labdarúgó NB I
2025.12.20. 07:59

MLSZ-elemzés: hét éve javuló tendenciát mutat az NB I

Labdarúgó NB I
2025.12.20. 07:56
Ezek is érdekelhetik