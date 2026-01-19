Emléktábla avatással és gálavacsorával ünnepli fennállása 125. évfordulóját az MLSZ
Fennállása 125. évfordulóját ünnepli – emléktábla avatással és gálavacsorával – hétfőn a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ).
A szervezetet – akkori nevén a Magyar Labdarúgók Szövetségét – 1901. január 19-én alapították meg a hazai egyesületek képviselői Budapesten, az Akadémia utca 1. szám alatti István Főherceg Szálló különtermében. A hétfői nap folyamán az MLSZ vezetése emléktáblát leplez le a szövetség alapításának helyszínén, este pedig ünnepi vacsorára kerül sor a 125 éves szervezet tiszteletére.
Népsport
4 órája
125 éve alakult meg az MLSZ
1901 – Még nem tudták, hogy a szövetség megalapításával korszakalkotó döntést hoztak
