Olvasóinknál Varga Barnabás lett a mieink legjobbja Örményország ellen

2025.11.14. 10:48
Varga Barnabás fejese győzelmet ért Jerevánban (Fotó: Szabó Miklós)
A Nemzeti Sport olvasóit szokás szerint arra kértük, hogy egytől tízig terjedő skálán értékeljék a magyar labdarúgó-válogatott játékosainak teljesítményét. A szavazatok alapján az Örményország elleni idegenbeli világbajnoki selejtező legjobbja a mieink közül a győztes gólt szerző Varga Barnabás volt, akit Szoboszlai Dominik és Willi Orbán követett holtversenyben. A leggyengébb értékelést Bolla Bendegúz kapta.

A szavazásunkon összesen 5578 olvasó vett részt, a voksok alapján pedig a magyar csapat legjobbja a mindent eldöntő gólt szerző Varg Barnabás bizonyult – a támadó tízből átlagosan 7.06-os osztályzatot kapott. A második helyen holtverseny alakult ki: Szoboszlai Dominik és Willi Orbán is átlagosan 6.30-as értékelést kapott olvasóinktól, míg őket Szalai Attila követte, nem sokkal lemaradva a 6-os osztályzattól (5.93).

A leggyengébb értékelést Bolla Bendegúz kapta – átlagosan csupán 3.63-as átlaggal, és Vitális Milán, Tóth Alex, valamint Sallai Roland teljesítménye sem érte el az 5-ös átlagot.

A JÁTÉKOSOK ÉRTÉKELÉSEI
  1. Varga Barnabás (7.06)
  2. Szoboszlai Dominik (6.30)
       Willi Orbán (6.30)
  4. Szalai Attila (5.93)
  5. Dibusz Dénes (5.75)
  6. Kerkez Milos (5.52)
  7. Loic Nego (5.49)
  8. Lukács Dániel (5.33)
  9. Schäfer András (5.19)
10. Styles Callum (5.07)
11. Sallai Roland (4.98)
12. Tóth Alex (4.56)
13. Vitális Milán (4.41)
14. Bolla Bendegúz (3.63)

Azokat lehetett osztályozni, akik legalább 20 percet a pályán töltöttek, ezért Nagy Zsolt nem szerepel a felsorolásban.

Varga Barnabás góljával kiizzadtuk a győzelmet Jerevánban, megőriztük a második helyünket

Az írek legyőzték a portugálokat, így a mieink akár a csoportot is megnyerhetik.

A pótselejtező elérésére több, mint 80 százalék esélye van a magyar válogatottnak a számítások szerint

Ugyanakkor az egyenes ági kijutásra kevesebb, mint egy százaléknyi sanszot adnak a mieinknek.

 

 

