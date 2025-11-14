Olvasóinknál Varga Barnabás lett a mieink legjobbja Örményország ellen

A szavazásunkon összesen 5578 olvasó vett részt, a voksok alapján pedig a magyar csapat legjobbja a mindent eldöntő gólt szerző Varg Barnabás bizonyult – a támadó tízből átlagosan 7.06-os osztályzatot kapott. A második helyen holtverseny alakult ki: Szoboszlai Dominik és Willi Orbán is átlagosan 6.30-as értékelést kapott olvasóinktól, míg őket Szalai Attila követte, nem sokkal lemaradva a 6-os osztályzattól (5.93).

A leggyengébb értékelést Bolla Bendegúz kapta – átlagosan csupán 3.63-as átlaggal, és Vitális Milán, Tóth Alex, valamint Sallai Roland teljesítménye sem érte el az 5-ös átlagot.

A JÁTÉKOSOK ÉRTÉKELÉSEI

1. Varga Barnabás (7.06)

2. Szoboszlai Dominik (6.30)

Willi Orbán (6.30)

4. Szalai Attila (5.93)

5. Dibusz Dénes (5.75)

6. Kerkez Milos (5.52)

7. Loic Nego (5.49)

8. Lukács Dániel (5.33)

9. Schäfer András (5.19)

10. Styles Callum (5.07)

11. Sallai Roland (4.98)

12. Tóth Alex (4.56)

13. Vitális Milán (4.41)

14. Bolla Bendegúz (3.63)

Azokat lehetett osztályozni, akik legalább 20 percet a pályán töltöttek, ezért Nagy Zsolt nem szerepel a felsorolásban.