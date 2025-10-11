Vb-selejtező: Magyarország–Örményország

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 3. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÖRMÉNYORSZÁG 1–0 (0–0) – ÉLŐ
Budapest, Puskás Aréna, 18 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Chris Kavanagh (Dan Cook, Ian Hussin) – angolok
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Szoboszlai, Tóth A. (Nagy Zs., 63.) – Lukács D. (Gruber, 63.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
A kispadon: Demjén, Szappanos (kapusok), Balogh B., Dárdai M., Mocsi, Molnár R., Osváth, Ötvös, Tóth Barna, Vitális
ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – Hovhanniszjan, Sz. Muradjan, G. Harutjunjan, Pilojan – Bicsahcsjan (Szerobjan, 59.), Ivu, Szpertszjan – Barszegjan, Zelarajan (Sagojan, 59.), Tiknizjan. Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan
A kispadon: Beglarjan, Csancsarevics (kapusok), Davidjan, E. Grigorjan, Miranjan, Mkrtcsjan, K. Muradjan, Nalbandijan, Ranosz, Szimonjan
Gólszerző: Lukács D. (56.)