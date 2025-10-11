Nemzeti Sportrádió

Vb-selejtező: Magyarország–Örményország

Vágólapra másolva!
2025.10.11. 17:40
null
Lukács Dániel első válogatott gólja vezetést ért a magyar csapatnak (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
vb 2026 foci vb extra vb-selejtező világbajnoki selejtező örmény válogatott élő közvetítés magyar válogatott
A magyar labdarúgó-válogatott a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatában az örményeket fogadja a Puskás Arénában. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 3. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–ÖRMÉNYORSZÁG 1–0 (0–0) – ÉLŐ
Budapest, Puskás Aréna, 18 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Chris Kavanagh (Dan Cook, Ian Hussin) – angolok
MAGYARORSZÁG: Tóth Balázs – Nego, W. Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Szoboszlai, Tóth A. (Nagy Zs., 63.) – Lukács D. (Gruber, 63.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
A kispadon: Demjén, Szappanos (kapusok), Balogh B., Dárdai M., Mocsi, Molnár R., Osváth, Ötvös, Tóth Barna, Vitális
ÖRMÉNYORSZÁG: Avagjan – Hovhanniszjan, Sz. Muradjan, G. Harutjunjan, Pilojan – Bicsahcsjan (Szerobjan, 59.), Ivu, Szpertszjan – Barszegjan, Zelarajan (Sagojan, 59.), Tiknizjan. Szövetségi kapitány: Jegise Melikjan
A kispadon: Beglarjan, Csancsarevics (kapusok), Davidjan, E. Grigorjan, Miranjan, Mkrtcsjan, K. Muradjan, Nalbandijan, Ranosz, Szimonjan
Gólszerző: Lukács D. (56.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

 

vb 2026 foci vb extra vb-selejtező világbajnoki selejtező örmény válogatott élő közvetítés magyar válogatott
Legfrissebb hírek

Lukács Dániel bekerült az Örményország elleni kezdőbe

Magyar válogatott
3 órája

Ilyen szerelésben játszik a magyar válogatott az örmények ellen

Magyar válogatott
3 órája

A sérült Mbappé el sem utazhat a franciák következő meccsére

Foci vb 2026
7 órája

Alexander Sörloth: Nincs rajtunk nyomás, nyerni akarunk

Foci vb 2026
7 órája

Olvasóink nagy részénél a csatár nem kérdés – így küldenék pályára a válogatottat

Magyar válogatott
7 órája

Véget ért Marcus Rashford nyolc meccsig tartó sorozata

Foci vb 2026
7 órája

Anglia, Franciaország és Svájc is kijuthat a következő napokban a világbajnokságra

Foci vb 2026
8 órája

Az Újpest csatára is örült a korábbi Fradi-játékos látványos egyenlítő góljának, hazájuk egyre közelebb kerül a vb-részvételhez

Foci vb 2026
9 órája
Ezek is érdekelhetik