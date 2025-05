Válogatott: Nagy Ádámmal ilyen még sosem fordult elő; most jöhet el Balogh Botond ideje

♦ Ha a hiányzók között beszélhetünk meglepetésről (a válogatottságot lemondó Gulácsi Pétert nem számolva), akkor az egyértelműen a 35 éves Fiola Attila távolmaradása, aki a törökök elleni két márciusi meccsen kezdett, most viszont még a keretbe sem került be, pedig nem sérült és az Újpestben folyamatosan végig is játssza a bajnoki meccseket, tehát játékban van. Viszont ha ez így is marad, akkor azért arra számíthatunk, hogy az őszi vb-selejtezőkön már ismét a keretben lesz, csak most másokat is szeretne kipróbálni a kapitány.

♦ Ugyanakkor a Rossi-érában végig alapembernek számító, de most hiányzó játékosok közül nem Fiola, hanem a 29 éves, 88-szoros válogatott Nagy Ádám szerepelt a legtöbbször a nemzeti csapatban. A középpályással a 2015 szeptembere óta íródó válogatott pályafutása során először fordult elő, hogy egymás után két kerethirdetésnél is kimaradt a neve. Rossi a 2018 óta tartó kapitányi időszakában, a korábbi években csak egyszer, 2019 októberében nem válogatta be Nagy Ádámot az aktuális keretébe, idén viszont a második kerethirdetésnél sem hangzott el a neve, azok után, hogy a törökök ellen is kimaradt. Annak ellenére hiányzik ismét, hogy klubjában, az olasz másodosztályú Speziában 30 bajnokin szerepelt az idényben, tehát játékban van. Fiolával ellentétben az ő esetében már nagyobb kérdés, hogy vissza tudja-e még verekedni magát, mert az elmúlt nyolc hónapban előbb Nikitscher Tamás, majd idén Dárdai Bence és Tóth Alex személyében nagyon erős riválisokat kapott a középpályás helyekért folyó harcban. A visszatérése nagyban függhet a felsorolt játékosok teljesítményén is (idevehetjük továbbá Callum Stylest és a válogatottban pályára még nem lépő Csongvai Áront is).

♦ Ha pedig a kimaradók és a bekerülők szóba kerültek, érdemes az egyes posztokról is beszélni. A legtöbb változtatást a törökök elleni, összesítésben 6–1-re elveszített Nemzetek Ligája-párharchoz képest a védő, illetve védekező játékosok között találjuk, hiszen Mocsi és Szalai Gábor belső védő, Styles és Csongvai pedig védekező középpályás, illetve védőként is használható. A hat kapott gól után persze nem csoda, hogy a védekezésen szeretne javítani a kapitány, bár az említett játékosok jó eséllyel inkább csereként juthatnak szóhoz a svédek és az azeriek ellen.

♦ Ugyanakkor Fiola helyett kulcsszerep juthat a jobb oldali belső védő pozíciójában a Parma játékosának, Balogh Botondnak. A 22 éves Balogh 2021 óta ugyan hét mérkőzésen már pályára lépett a válogatottban, de csak három mecset játszott végig (háromszor be-, egyszer lecserélték), legutóbb a hollandok elleni 4–0-s, előtte pedig a németek elleni 5–0-s vereség alakalmával. A törökök ellen mindkét meccsen a kispadon ült, nem állt be, viszont a Serie A-ban 28 mérkőzésen játszott ebben az idényben. A tavaszi szezon közben érkezett új vezetőedzőnél, Cristian Chivunál ugyan elveszítette stabil helyét a kezdőcsapatba, viszont legutóbb, a bajnokságot vezető Napoli elleni meccset végigjátszotta, és az értékelések alapján csapata legjobbjai közé tartozott. Ráadásul, ami fontos, hogy Chivunál a klubjában is három belső védős rendszerben játszhat a jobb oldalon (az előző edzőnél más rendszerben játszottak), így tapasztalatot szerezhet ebben a szisztémában a válogatott meccsek előtt. Ezért a svédek ellen várhatóan kezdhet is, és jó teljesítménnyel hosszabb távra is megszilárdíthatná a helyét a csapatban.

♦ Ami továbbra is probléma a válogatottnál, az a centerkérdés. Szalai Ádám visszavonulása óta csak időleges, rövid távú opciói voltak erre a posztra Rossinak. A Paksban idén kilenc bajnokin csak két gólt szerző Ádám Martin tavaly októberben szerepelt legutóbb a keretben, míg Szabó Levente az előző két kerethirdetés alkalmával szerepelt a listán, két válogatott meccsen játszott ötven percet, de gólt nem szerzett és a júniusi mérkőzésekre már nem kapott meghívót.

„Szabó Levente nem játszik a Braunschweigben, Németh András eltűnt a radarról, Magyarországon pedig nincs kilátásban senki erre a pozícióra” – mondta Rossi kedden a centerkérdés kapcsán. Itt meg kell jegyezzük, Varga Barnabás természetesen továbbra is ott van a csapatban, de ő nem az a típusú középcsatár, akinek előre lehet úgy passzolni a labdát, hogy akár két védővel a nyakán is képes megtartani, amíg felérnek a társak, mint ahogy azt Szalai Ádámtól láttuk évekig. Így viszont a támadásépítéseinknél még inkább felértékelődik a középpályás passzjáték és az olyan, a labdatartásban, labdakihozatalban erős játékosok szerepe, mint Szoboszlai Dominik, Schäfer András. És ebben jelenthetne segítséget hosszú távon Dárdai Bence és Tóth Alex is, vagy akár az újoncok, Csongvai Áron és Vitális Milán.

♦ Viszont a támadósorban nagy segítséget jelenthet Rossinak a következő két meccsen a most már török bajnok és kupagyőztes Sallai Roland visszatérése, aki bár tagja volt a keretnek legutóbb is, de sérülés miatt nem állt be. Igaz ugyan, hogy a Galatában a legutóbbi négy tétmeccsén jobbhátvédként játszott, de előtte az Eyüspor és a Konyaspor elleni két találkozón (a második kupameccs volt) összesen három góllal jelezte, hogy nem felejtett még el gólt lőni. Ebben a svédek és az azeriek ellen is bízhatunk (a válogatottban egyébként tavaly az izraeliek és a hollandok ellen talált be).

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE SVÉDORSZÁG ÉS AZERBAJDZSÁN ELLEN

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Paksi FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Nikitscher Tamás (Real Valladolid – Spanyolország), Osváth Attila (Paksi FC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Támadók: Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), Gazdag Dániel (Columbus Crew – Egyesült Államok), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A MAGYAR VÁLOGATOTT IDEI HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Június 6., 19.30: Magyarország–Svédország

Június 10., 18.00: Azerbajdzsán–Magyarország

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

Szeptember 6., 20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., 20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., 18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., 20.45: Portugália–Magyarország

November 13., 18.00: Örményország–Magyarország

November 16., 15.00: Magyarország–Írország