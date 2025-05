Marco Rossi: Inspirációt kell merítenünk a Paks csapatjátékából

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya kihirdette keretét a júniusi felkészülési mérkőzésekre. Hatodikán a Puskás Arénában fogadjuk Svédországot, négy nappal később Azerbajdzsánba látogatunk.

A keret kihirdetése után a szövetségi kapitány válaszolt a jelen lévő újságírók kérdésére. Először Gulácsi Péter került szóba, aki a héten lemondta a válogatottságot.

„Mindig is Gulácsit tartottam a legjobb kapusnak, de Dibusz Dénes, Szappanos Péter és Tóth Balázs is közel áll ehhez a szinthez, vannak ígéretes fiatalok is. Magyarország ezen a poszton jól le van fedve. Sajnálom, amikor valaki úgy dönt, hogy visszavonul a válogatottól, de emberi oldalról megértem a döntését.”

Rossi elmondta a három- és négyvédős formációra vonatkozó kérdésre, hogy el kell érniük ahhoz a lehetőséghez, hogy adott mérkőzésen belül váltsanak formációt, játékoscsere nélkül, ez az egyik cél.

„A fő cél nem más, mint valamilyen módon a szintet emelni. Javulni kell több szempontból is a vb-selejtezőkre való tekintettel. Útmutatókkal kell szolgálni. Vannak visszatérők, vannak újoncok, egyesek most kimaradtak különböző okokból, de figyeljük őket is. Nem jelenti azt a lista, hogy ugyanők szerepelnek a szeptemberi kerethirdetésen is, ez sok mindentől függ. Útmutatásnak szolgálnak ezek a mérkőzések.”

A védelemben volt a legnagyobb átalakulás, ahol stabil kerettagok maradtak ki.

„A védelem nagyon fontos, azt a régi iskolát képviselem, akinél minden a biztos védekezésből indul ki. Ha ez megvan, akkor gondolkozhatunk újításokon a magasabbra taksált csapatok ellen. Fiolát és Botkát a múltban mindig meghívtam, mert tudom, hogy számíthatok a teljesítményükre, de most kimaradnak. Nem mondtam le róluk, elismerem a teljesítményüket. Nem exjátékosok, csak nehéz időszakon mennek keresztül. Meg kell próbálnom lehetőséget adni azoknak a srácoknak, akik korábban voltak kerettagok, mint Szalai Gábor. Ő egyértelmű jelét mutatja a fejlődésnek. Mocsi is állandó tagja a Rizespornak. Bízunk benne, hogy az a stabil teljesítmény, amit a klubban nyújtanak, az meglesz a válogatottban is.”

Felmerült az is, hogy Varga Barnabás mögött nincs igazi befejező csatár. Arra, hogy esetleg a középcsatár nélküli játékra készülnénk, Rossi igennel felelt.

„Szabó Levente nem játszik a Braunschweigben, Németh András eltűnt a radarról, Magyarországon pedig nincs kilátásban senki erre a pozícióra. A Paksban Böde Dániel harminckilenc éves, le a kalappal előtte, Tóth Barnát a Honvédból is ismertem. A Paksot is meg kell süvegelnem, rendkívüli eredményeket ér el. Jól ismerik egymást, jó a csapatjátékuk. Ez bizonyítéka, hogy mennyire fontos csapatként fellépni, olyan csapatok ellen állják a sarat, mint a Ferencváros. Inspirációt kell merítenünk a Paks csapatjátékából.

Beszélt a szerződéshosszabbításáról is, nemrég 2030-ig kötelezte el magát.

„Nem én kértem a decemberben lejáró szerződésem megújítását. Az elnök úr jelezte, hogy szeretné velem folytatni, nagy bizalmat táplál az irányomban. Remélem, hogy fontos célokat érünk el, nagy kihívások várnak ránk, vb-selejtezők, Nemzetek Ligája, utóbbiban visszatérnénk az A-ligába. De erről nem elég csak beszélni.”

Csányi Sándor MLSZ-elnök korábban a vb-szereplésről beszélt, erről is kérdezték Rossit.

„A playoff a kitűzött cél, ez hangzott el elvárásként. A 2018-as első szerződésemnél az Eb-szereplés volt a cél, ez akkor ábrándnak tűnt, de megcsináltunk. Most már mások az elvárások, a válogatott teljesítménye általában emelkedő tendenciát mutat, leszámítva a törökök elleni két meccset, az még mindig nyomasztja a lelkemet. A legtöbbet fogjuk nyújtani, a legjobb formát kell elérni a kulcsjátékosoknál.”

Rossit megkérdezték az MLSZ döntéséről, amely szerint öt magyar játékosnak kell szerepelnie egy csapatban.

„Bármilyen döntésnél lennének ellene és mellette érvek. Egy bizonyos irányban segít, más irányban reális kockázat. Minden a játékosok viselkedésén múlik, a mentális hozzáálláson. Ez időnként hiányzik a fiatalokból, az NB I-ben is. Az legyen a hozzáállás, hogy naponta próbáljanak fejlődni. Minden területen dolgozzanak, fizikai, mentális, taktikai oldalon. Akik most a válogatott részei, azoknak kötelező ezen dolgozni minden területen.”

Végezetül szóba került Vitális Milán meghívója.

„A teljesítményével érdemelte ki a bizalmat, 2025-ben még nem veszített a Győr. Kezdettől fogva nőtt bele az NB I-be a csapat, ő pedig megérkezett a DAC-ból, jól futballozik, jól olvassa a mérkőzést, 6-os, 8-as, 10-es poszton is bevethető, rengeteget fut. Sok a fejlődési lehetőség, de kíváncsi vagyok rá, mert technikai, taktikai oldalról ígéretes. Március harmincadika óta itt vagyok Magyarországon, minden hétvégén meccsen vagyok, van, amikor négyet megnézek élőben. Ha úgy döntök, valakit meghívok, annak oka van.”

A két felkészülési mérkőzés az utolsó éles lehetőség a szeptemberben kezdődő vb-selejtezőkre történő felkészülésre, melyben egy új tag is segíti a szakmai stáb munkáját: Simone Rossi.

„Az ősszel kezdődő ciklusban a vb-selejtezők jelentik az első nagy feladatot, majd utána a Nemzetek Ligája küzdelmei, ahol szeretnénk kiharcolni, hogy újra az A-ligában szerepelhessünk, illetve a 2028-as Európa-bajnokság selejtezői következnek majd. Mindezen feladatoknak a már bevált szakmai stábbal vágunk neki, amely kiegészül a fiammal, Simonéval, akinek edzői UEFA B licence és meccselemzői végzettsége is van. Azt pedig talán mondanom sem kell, hogy irányába még a többi stábtag felé támasztottaknál is nagyobbak az elvárásaim, de azt gondolom, hogy hozzá fog tudni tenni a stáb munkájához. A két ellenfél különböző játékstílust képvisel. Svédország nagyon erős csapat, sok olyan játékossal, aki topbajnokságokból jön. Tudjuk, hogy mennyire jók, általában három védővel játszanak, nagyon nehéz lesz ellenük, mert egy az egy ellen játszanak a teljes pályán. Azerbajdzsán egy más típusú csapat, bár nem annyira erős, mint a svéd, hazai pályán viszont jól teljesít. Természetesen a célunk a győzelem, ahogy a svédek ellen is, bár ellenük az esélyek azért nem mellettünk szólnak.”

A válogatott kerettagjai június 1-jén, hétfőn este találkoznak Telkiben.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE SVÉDORSZÁG ÉS AZERBAJDZSÁN ELLEN

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Paksi FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Nikitscher Tamás (Real Valladolid – Spanyolország), Osváth Attila (Paksi FC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Támadók: Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), Gazdag Dániel (Columbus Crew – Egyesült Államok), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A MAGYAR VÁLOGATOTT IDEI HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Június 6., 19.30: Magyarország–Svédország

Június 10., 18.00: Azerbajdzsán–Magyarország

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

Szeptember 6., 20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., 20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., 18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., 20.45: Portugália–Magyarország

November 13., 18.00: Örményország–Magyarország

November 16., 15.00: Magyarország–Írország