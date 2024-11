U17-es Eb-selejtező: négygólos győzelemmel rajtolt a magyar válogatott Azerbajdzsán ellen

A Romániában rendezett Eb-selejtező torna első meccsén a Bukarest környéki Tunariban Azerbajdzsán várt a magyar csapatra, amely végig uralta a találkozót, és már az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát. A mieink a 7. percben Gólik Benjámin góljával szerezték meg a vezetést, majd a 12. percben Petrók Viktor alakította 2–0-ra az eredményt. Fél óra sem telt el a találkozóból, amikor a magyar csapat harmadik gólját is megszerezte a találkozón: a 27. percben Csóka Gergely volt eredményes – Gólik ennél a találatnál gólpasszal jeleskedett –, így a mieink háromgólos előnnyel vonulhattak pihenőre.

A második félidőben már visszavett a tempóból a magyar csapat, ennek ellenére az 53. percben Galambos János is eredményes volt – Gólik pedig egy újabb gólpasszt könyvelhetett el. A folytatásban újabb gól már nem esett, a magyar válogatott a vártnál is könnyebben vette az első akadályt, 4–0-s győzelemmel rajtolt a tornán, s rögtön a négyes élére is ugrott.

Németh Antal szövetségi edző csapata szombaton a házigazda románokkal – akik az első meccsen 3–0-s vereséget szenvedtek Görögországtól – játszik a román szövetség bufteai edzőközpontjában a torna második meccsén, majd 19-én a görögök ellen lépünk pályára Tunariban. A csoport első két helyezettje tavasszal az Európa-bajnoki szereplés kiharcolásáért játszik az új lebonyolítási rendszerű Eb-selejtező sorozat A-ligájában, míg a harmadik és negyedik helyezett a B-ligában folytathatja szereplését az A-ligába való feljutás reményében.

U17-ES EB-SELEJTEZŐ (Tunari, Románia)

Magyarország–Azerbajdzsán 4–0 (Gólik 7., Petrók 12., Csóka G. 27., Galambos 53.)