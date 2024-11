Egy az ezerhez – Bodnár Zalán jegyzete

NEM, NEM VAGYOK ennyire pesszimista, a cím véletlenül sem a magyar válogatott esélyeit jelzi a németek elleni keddi Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt. Pedig valóban kevés sanszot adnak mind a szakértők, mind a fogadóirodák a magyar győzelemre egy olyan ellenféllel szemben, amely ebben az évben két meccsen már hét gólt szerzett a mieink ellen, egyet sem kapott, szombat este laza hetessel küldte haza Bosznia-Hercegovinát. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány irányításával a német válogatott lehengerlő gépezetté vált.

Az egy, ami hiányzik az ezerhez: a meccsszám. A keddi Nemzetek Ligája-fellépés ugyanis a 999. mérkőzése lesz története során a magyar válogatottnak. Egy igazán rangos ellenféllel szemben, de ilyenből hála Istennek jó sok jutott az elmúlt években, köszönhetően annak is, hogy válogatottunk már egymás után másodszor a Nemzetek Ligája A-ligájában szerepel, ahol gyenge ellenfelet nem is lehet kapni.

Hogy ott is marad-e a legfelső polcon, az majd az 1000. és az 1001. mérkőzésen dől el, hiszen a szombati eredmények tükrében már tudjuk: akármi lesz kedden Németország ellen, Marco Rossi szövetségi kapitány együttese csoportja harmadik helyén végez, így az új lebonyolítás értelmében a bennmaradásért játszania kell még egy oda-vissza vágós párharcot egy B-ligában második helyen végző csapat ellen. Az 1000. meccsünk lesz az idegenbeli találkozó, a 1001. pedig a hazai visszavágó a Puskásban, még nem tudjuk, ki ellen.

Lehet ebből kedden egy jó hangulatú, felszabadult játékot hozó mérkőzés, hiszen mindkét csapat elérte már a célját: a németek biztos elsők, mi elkerültük az automatikus kiesést jelentő negyedik helyet. Évzárónak nem is rossz: jönnek a németek világsztárokkal, megint tele lesz – mint öt évvel ezelőtti átadása óta lényegében mindig – a Puskás Aréna, és akkor sincs nagy baj, ha esetleg kikapunk. Be lehet vetni akár egy-két újoncot is.

És ha ott lehet a magyar kispadon Szalai Ádám is, bizonyára boldogságot csal az arcára, hogy viszontláthatja korábbi hoffenheimi edzőjét, Julian Nagelsmannt, aki azonnal jókívánságokat küldött neki a szombati meccs után, illetve a segítői közül Benjamin Glücköt, akivel ugyancsak Hoffenheimben dolgoztak együtt, továbbá Sandro Wagnert, aki ugyanott a csapattársa volt.

Legyen jó meccs – ezúttal kivételesen ennyivel is beérném!

