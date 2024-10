Itt a hollandok kerete a mieink és a németek elleni NL-meccsekre

Ronald Koeman, a holland válogatott szövetségi kapitánya még szeptember közepén hirdetett ki egy 26 fős bő keretet, amit most szűkített 23 fősre, ám a nyáron a Chelsea-től az Aston Villához szerződő (de legutóbb a Dortmundban futballozó) Ian Maatsen azon a listán nem volt rajta, most mégis meghívót kapott, illetve bekerült a sérüléséből felépült Mats Wieffer is, ellenben a szintén brightoni védő, Jean Paul van Hecke, az Arsenal szélső hátvédje, Jurriën Timber, a PSV két középpályása, Jerdy Schouten és Joey Veerman, illetve az Ajax csatára, Wout Weghorst is kimaradt az októberi keretből, ahogy a nyáron Szaúd-Arábiába szerződő, a kapitánnyal emiatt összebalhézó Steven Bergwijn, illetve a Brazíliába igazoló Memphis Depay sem kapott meghívót. Kimaradt még a sérült Nathan Aké is.

A Nemzetek Ligája A-divíziójában a hollandok előbb Bosznia-Hercegovinát legyőzték 5–2-re, majd a németekkel 2–2-es döntetlent játszottak.

A HOLLAND VÁLOGATOTT KERETE A OKTÓBERI NL-MÉRKŐZÉSEKRE

Kapusok: Mark Flekken (Brentford – Anglia), Nick Olij (Sparta Rotterdam), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion – Anglia)

Védők: Virgil van Dijk (Liverpool – Anglia), Denzel Dumfries (Inter – Olaszország), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen – Németország), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig – Németország), Jorrel Hato (AFC Ajax), Matthijs de Ligt (Manchester United – Anglia), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur – Anglia), Stefan de Vrij (Inter – Olaszország), Ian Maatsen (Aston Villa – Anglia)

Középpályások: Ryan Gravenberch (Liverpool – Anglia), Teun Koopmeiners (Juventus – Olaszország), Tijjani Reijnders (AC Milan – Olaszország), , Xavi Simons (RB Leipzig – Németország), Quinten Timber (Feyenoord), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion – Anglia)

Támadók: Brian Brobbey (AFC Ajax), Cody Gakpo (Liverpool – Anglia), Justin Kluivert (AFC Bournemouth – Anglia), Donyell Malen (Borussia Dortmund – Németország), Joshua Zirkzee (Manchester United – Anglia)

Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

KAPUSOK: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencvárosi TC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Fiola Attila (Újpest FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szűcs Kornél (Plymouth Argyle – Anglia)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Nikitscher Tamás (Kecskeméti TE), Schäfer András (Union Berlin – Németország)

TÁMADÓK: Ádám Martin (Aszterasz Tripolisz – Görögország), Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Horváth Krisztofer (Újpest FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

NEMZETEK LIGÁJA

AZ A3-AS CSOPORT

Szeptember 7.

Németország–Magyarország 5–0

Hollandia–Bosznia-Hercegovina 5–2

Szeptember 10.

Magyarország–Bosznia-Hercegovina 0–0

Hollandia–Németország 2–2

Október 11.

20.45: Bosznia-Hercegovina–Németország

20.45: Magyarország–Hollandia

Október 14.

20.45: Bosznia-Hercegovina–Magyarország

20.45: Németország–Hollandia

November 16.

20.45: Németország–Bosznia-Hercegovina

20.45: Hollandia–Magyarország

November 19.

20.45: Bosznia-Hercegovina–Hollandia

20.45: Magyarország–Németország