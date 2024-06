Az írek győzelmével John O'Shea nyert a legtöbbet – nemzetközi lapszemle

A Frankfurter Allgemeine kiemeli, hogy a házigazda németek csoportellenfelei közül a svájciak 4–0-ra legyőzték az észteket, ellenben Magyarország 2022 szeptembere óta most először szenvedett vereséget. A német lap megemlíti, hogy öt, Németországban légióskodó játékos is volt a magyarok keretében.

„Tíz nappal a torna kezdete előtt Svájc meggyőző sikert aratott. Németország második csoportellenfele, Magyarország viszont vereséget szenvedett” – írja a sport.de. A német honlap is megemlíti, hogy véget ért Szoboszlai Dominikék hosszú idő óta tartó veretlenségi sorozata.

A svájci 20min.ch is röviden számol be a magyar válogatott mérkőzéséről: „Svájc első csoportellenfele, Magyarország másfél héttel az Európa-bajnokság kezdete előtt még mindig nincs csúcsformában. Marco Rossi csapata kedd este 2–1-re kikapott az Európa-bajnokságra nem kvalifikált írektől.”

„Írország a harmadik mérkőzésen megszerezte első győzelmét John O'Shea ideiglenes menedzser irányítása alatt Magyarország ellen” – kezdi beszámolóját az ír Echo. A portál megjegyzi, hogy a játék képe alapján váratlan volt, hogy a hazaiak szereztek vezetést, a mérkőzésen több helyzete is volt Marco Rossi együttesének.

Az Irish Examiner kiemeli, hogy Írország legutóbb két éve nyert neves csapat ellen, akkor Skóciát múlta felül. Továbbá megemlítik, hogy a csereként beálló Troy Parrott győztes gólja az ideiglenes szövetségi kapitány, John O'Shea állása szempontjából a legjelentősebb. Beszámolnak róla, hogy Séamus Coleman és Szoboszlai Dominik noha szomszédok, a pályán ez nem látszott. „A késői Parrott-találat O'Shea-nek jelenti a legtöbbet” – foglalja össze a portál, amely Szoboszlait a mérkőzés előtt Magyarország Gareth Bale-jének nevezte.

Hasonló felütést választott az Irish Independent is: „Parrott találata felemeli Írországot, a Magyarország elleni győzelem pedig tovább erősíti John O'Shea reményeit, hogy állandóvá teheti a szerepét”. Az Independent is megjegyzi, hogy a magyarok jobbak voltak az első félidőben, ennek ellenére az írek szereztek vezetést. „O'Shea és az ír csapatkapitány, Séamus Coleman a meccs előtt a <mindenáron nyerni> mantrát ismételgették. Bár a Magyarország elleni 2–1-es győzelem aligha volt tökéletes, és valószínűleg nem fog sokáig emlékezetes maradni, az növeli O'Shea esélyeit, hogy a hosszabbításban sikerült kiharcolni a győzelmet, amikor ez nagyon valószínűtlennek tűnt.”

Az Irish Times kiemeli, hogy az írek az elmúlt négy mérkőzésükből háromszor gólt sem tudtak lőni, most viszont kétszer is betaláltak „egy borzasztó alacsony színvonalú mérkőzésen.” Az ír portál is megjegyzi, hogy „a 90 percnyi középszerűség” végén Troy Parrott szinte a mérkőzés utolsó labdaérintésével szerezte meg John O'Shea első győzelmét a válogatott ideiglenes szövetségi kapitányaként.

EB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Írország–Magyarország 2–1 (1–1)

Dublin, Aviva Stadion, 29 424 néző. Vezette: Godinho (portugál)

ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman, Duffy (Scales, a szünetben), D. O'Shea – Doherty (J. O'Brien, a szünetben), Cullen (Knight, 79.), Smallbone, Brady (O'Dowda, 62.) – Azaz (Parrott, 62.), Idah (Obafemi, 72.), Szmodics. Ideiglenes szövetségi kapitány: John O'Shea

MAGYARORSZÁG: Gulácsi (Dibusz, a szünetben) – Lang (Balogh Botond, 73.), Orbán, Dárdai M. – Nego (Botka, a szünetben), Nagy Á., Schäfer (Styles, 70.), Kerkez (Nagy Zs., 70.) – Sallai, Szoboszlai – Varga B. (Kleinheisler, 61.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Idah (36.), Parrott (90+2.), ill. Lang (40.)

EB-FELKÉSZÜLÉS

Június 4., kedd

Írország–Magyarország 2–1

Június 8., szombat

18.00, Debrecen: Magyarország–Izrael (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

UEFA EURO 2024, NÉMETORSZÁG

AZ A-CSOPORT MENETRENDJE

JÚNIUS 14., PÉNTEK

21.00, München: Németország–Skócia

JÚNIUS 15., SZOMBAT

15.00, Köln: MAGYARORSZÁG–Svájc

JÚNIUS 19., SZERDA

18.00, Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG

21.00, Köln: Skócia–Svájc

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország