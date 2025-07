Fölényes győzelmet aratott az FTC a Maccabi Tel-Aviv elleni „titkos” felkészülési mérkőzésen

A Maccabi jelenleg Magyarországon edzőtáborozik, az NB II-es Vasast korábban 5–0-ra verte meg, most pedig a Ferencvárossal találkozott egy „titkos” – legalábbis az FTC által eddig nem közölt – felkészülési mérkőzésen, amiről az izraeliek saját honlapjukon számoltak be. Robbie Keane korábbi csapata ellen már a 20. percben vezetést szerzett az FTC: Pesics passzát Lenny Jospeh váltotta gólra. Ezt követően, még az első félidőben jött a zöld-fehérek nyári igazolása, Nagy Barnabás, aki egy szabadrúgást követően, a tizenhatosról lőtt a kapuba.

A második játékrészben is az FTC villant először, a 48. percben Pesics a gólpassza után be is talált, majd jött az izraeliek szépítő gólja. A végeredményt a kölcsönből visszatérő Edgar Szevikjan állította be a 65. percben, így 4–1-re nyert a Ferencvárost. Az FTC a következő hivatalos meccsét a cseh Zlín ellen játssza öt nap múlva Lienzben.

NB I-ES FELKÉSZÜLÉS

Ferencváros–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 4–1 (2–0)

Gólszerzők: Joseph (20.), Nagy B. (33.), Pesics (48.), Szevikjan (65.), ill. Petachi (51.)

NYÁRI FELKÉSZÜLÉS A FERENCVÁROSNÁL

Edzőtábor: Mezőkövesd, június 23–27. és Lienz (Ausztria), július első hete

Felkészülési meccsek:

Június 27. (péntek), Mezőkövesd: Mezőkövesd (NB II)–Ferencváros 0–4 (Joseph 2, Zachariassen, Baráth P.)

Július 4. (péntek), Budapest: Ferencváros–Maccabi Tel-Aviv 4–1 (Joseph, Nagy B., Pesics, Szevikjan)

Július 9. (szerda), Lienz, 17.00: Ferencváros–Zlín (cseh)

Július 15. (kedd), Lienz, 11.30: Ferencváros–Karlsruher SC (német II.)