Gyász: elhunyt az Újpest Öregfiúk legendás edzője

Nagy egyéniségétől búcsúzik az Újpest FC és a magyar labdarúgás: 2025. június 15-én, Budapesten elhunyt Ambrus Imre, a legendás „Pipi bácsi”, aki hosszú évtizedeken keresztül tartotta össze az Újpest Öregfiúkat, azaz az újpestiek old boy csapatát, amelynek edzője és intézője is volt – adta hírül Facebook-oldalán a lila-fehér klub, valamint honlapján a Magyar Labdarúgó-szövetség budapesti igazgatósága. A csapat, amely nagy riválisaival, a Ferencvárossal, a Honvéddal és az MTK-val sok emlékezetes csatát vívott, s tízszer nyerte meg a bajnokságot, 2019-ben szűnt meg, de Ambrus Imre ezután is gyakran találkozott korábbi labdarúgóival.

Ambrus sokféle pozícióban segítette az újpesti klubot, ő volt az 1998-as bajnokcsapat szertárosa, majd pályája csúcsán a magyar labdarúgó-válogatott szerelésfelelőseként is dolgozott. Halálhíréről értesülve a magyar labdarúgás sok szereplője is megrendülten búcsúzott tőle, többek között Erős Károly, Kabát Péter, Balajcza Szabolcs, Pető Tamás, Remili Mohamed, Csábi József, Kisznyér Sándor, Hrutka János és Sipos Jenő is.