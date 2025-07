Fucsovics két szettig felvette a versenyt Sheltonnal, de búcsúzott Wimbledontól

Fucsovics Márton szerencsés vesztesként került a főtáblára, utána azonban az amerikai Aleksandar Kovacevic ellen győzelemmel kezdett, majd hatalmas csatában, öt szettben legyőzte a francia Gael Monfilst. A magyar játékos mellett Ben Shelton is pénteken fejezte be a csütörtökön elkezdett meccsét, de neki csak pár ütésre, 67 másodpercre kellett kimennie a pályára.

A két teniszező korábban sosem találkozott hivatalos meccsen egymással. Wimbledonban a negyedik játékban Shelton elvette Fucsovics adogatását. A következő játékban Fucsovics kétszer is bréklabdához jutott, de ezeket nem tudta értékesíteni, így a tizedik helyen kiemelt amerikai szettelőnybe került.

Shelton végig remekül szervált, a második játszmában azonban Fucsovics is nagyon magabiztos volt. Sheltonnak ugyan volt két bréklabdája, ám ezeket hárította Fucsovics, így jöhetett a tie-break. Ott 4–3-nál hosszú labdamenetet követően egy extra tenyerest ütött az amerikai, és ez a minibrék elég volt a játszma megnyeréséhez.

A harmadik szettben Fucsovics első adogatásai nem jöttek, Shelton ráadásul gyorsan brékelt is, majd 4:1-nél Fucsovics semmire bukta el az újabb szerváját. Ezt követően ő is három bréklabdához jutott, és Shelton az első hárítása után ütött egy hosszút, Fucsovics meccsben maradt. A magyar játékos azonban ezt az adogatását sem tudta hozni, Shelton ezúttal is három játszmában jutott tovább, és készülhet Lorenzo Sonego ellen. Fucsovics így nem tudja megismételni legjobb wimbledoni szereplését, amikor 2021-ben a negyeddöntőig menetelt.

WIMBLEDON, LONDON (53.550 millió font, fű)

FÉRFI EGYES, 3. FORDULÓ

Shelton (amerikai, 10.)–Fucsovics (magyar) 6:3, 7:6 (7–4), 6:2