Vasárnapi sportműsor: folytatódik a wimbledoni tenisztorna, Brit Nagydíj Silverstone-ban

Az Egyesült Államok Mexikóval találkozik a labdarúgó Arany-kupa houstoni döntőjében, a női Európa-bajnokságon pedig jön a csoportkör 2. fordulója. Wimbledonban továbbra sincs megállás, a férfi és a női egyeseknél is a 4. fordulóban lépnek pályára a játékosok, de Babos Tímea és Stollár Fannyért is szoríthatunk párosban, illetve vegyes párosban. Silverstone-ban Formula–1-es, Formula–2-es és Formula–3-as futamot is rendeznek, a Tour de France-on ezúttal 209 kilométer vár a kerékpárosokra. Íme, a vasárnapi kiemelt sportműsor!

JÚLIUS 6., VASÁRNAP FUTBALLPROGRAM NB I-ES CSAPAT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSE

18.00, Felcsút: DVTK–Maccabi Haifa (izraeli) 18. ARANY-KUPA, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA

HOUSTON, DÖNTŐ

Hétfő, 1.00: Egyesült Államok–Mexikó NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SVÁJC

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.00: Norvégia–Finnország, Sion (Tv: M4 Sport+)

21.00: Svájc–Izland, Bern (Tv: M4 Sport) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK AUTÓSPORT

FORMULA–1

BRIT NAGYDÍJ, SILVERSTONE

16.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

FORMULA–3

BRIT NAGYDÍJ, SILVERSTONE

10.30: főfutam (Tv: M4 Sport)

FORMULA–2

BRIT NAGYDÍJ, SILVERSTONE

12.00: főfutam (Tv: M4 Sport)

DTM

NORISRING

13.15: 4. versenyhétvége, 2. futam (Tv: Arena4)

INDYCAR

19.00: Mid-Ohio (Tv: Match4)

NASCAR

20.00: Cup Series, Grant Park 165

TCR

VILA-REAL (Tv: Sport1)

12.30: 1. futam

17.45: 2. futam BASEBALL

MLB

19.30: New York Mets–New York Yankees (Tv: Sport2) GOLF

PGA TOUR

23.30: John Deere Classic, 4. nap (Tv: Eurosport2) KERÉKPÁR

13.00: Tour de France országúti körverseny, 2. szakasz, Lauwin-Planque–Boulogne-sur-Mer, 209.1 km (Tv: Eurosport1) KOSÁRLABDA

WNBA

21.00: New York Liberty–Seattle Storm (Tv: Sport1) LÓSPORT

13.00: 103. Magyar Derby, Kincsem Park (Tv: Sport2) ÖTTUSA

VILÁGKUPADÖNTŐ, ALEXANDRIA

8.00: női döntő, férfi döntő (Tv: M4 Sport) RALIKROSSZ

VB-FUTAM, HÖLJES (Tv: Sport1)

10.00: 3. időmérő

11.30: 4. időmérő

14.00: döntők STRANDKÉZILABDA

11.05: országos bajnokság (Tv: M4 Sport) TENISZ

WIMBLEDON

12.00: férfi és női egyes, 4. forduló (Tv: Eurosport2)

Női páros, nyolcaddöntők

Benne:

12.00 körül: Babos Tímea, Luisa Stefani (magyar, brazil)–Nadja Kicsenok, Ellen Perez (ukrán, ausztrál)

12.00 körül: Stollár Fanny, Irina Hromacsjova (magyar, orosz)–Gabriela Dabrowsky, Erin Routliffe (kanadai, új-zélandi)

Vegyes páros, nyolcaddöntők

15.00 körül: David Stevenson, Maia Lumsden (britek)–Mate Pavic, Babos Tímea (horvát, magyar) TRIATLON

Világkupa, Tiszaújváros

15.45: női döntő

17.15: férfi döntő A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Szőke Viktória, Kreisz Bálint, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: A hétvégi sportesemények érdekességei

7.00: Férfi röplabda-válogatottunk Svédországban lép pályára; Mi várható a Formula–1 Brit Nagydíján?; Mi történt eddig a wimbledoni tenisztornán?

7.40: A labdarúgó-klubvilágbajnokság negyeddöntője után

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Nemzeti Sportkrónika

8.40: A vonalban Taróczy Balázs, aki pontosan 40 éve nyerte meg párosban a wimbledoni tenisztornát

9.00: A stúdióban a Csata DSE kosárlabda-csapatának játékosa Hegedűs Janka és edzője Tursics Krisztián

10.00: Sportdélelőtt. Szerkesztő: Virányi Zsolt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.30: Nemzeti Sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Katona László

15.00: A stúdióban Gy. Szabó Csilla, téma a wimbledoni tenisztorna

16.00: Borsodi focicsapatok készülődése az új idényre. Fókuszban a Kazincbarcika és a Mezőkövesd

17.00: Közvetítés a Svédország–Magyarország férfi röplabda Ezüst Európa Liga-döntő visszavágójáról. Kommentátor: Katona László

17.20: Nemzeti Sportkrónika

19.00: Interjú Hangay Zoltánnal a Szolnok férfi vízilabdacsapatának vezetőedzőjével

19.40: Beszélgetés Mészáros Zalánnal, korábbi válogatott kosárlabdázóval, az MKOSZ férfi szakág szakmai vezetőjével

20.30: Újratöltve – az 1984-es Los Angeles-i olimpia bojkottjának története és háttere

21.30: Interjú Vereckei Istvánnal

22.30: Sportvilág Szilágyi Dórával