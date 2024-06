Lang Ádám: Nem kell, hogy most itt harakirizzünk

„Engem is meglepett – mondta Lang Ádám az M4 Sportnak annak kapcsán, hogy egyenlítő gólja után elcsendesedett a dublini stadion és majdnem elmaradt az ünneplés is. – A kapott gólnál személy szerint én is helyezkedhettem volna jobban. Annak örülök, hogy utána viszonylag hamar, egy pontrúgásból – még ha gellert is kapott – a labda elém került és onnantól nem volt nehéz dolgom. Szerintem mindenki úgy volt vele, hogy egyenlítettünk, akkor menjünk tovább és csináljuk, mert egyébként jól működtek a dolgok, még akkor is, ha becsúszott egy-két technikai hiba, de visszatámadtunk az elvesztett labdákra és jól működött a labdabirtoklásunk, illetve a labda elleni játékunk is. Volt egy-két veszélyes szituáció, de nem éreztem belülről, hogy ők hatalmas veszélyt jelentenek a kapunkra. Az első félidőben eljöttek egyszer, beadás, gól, illetve a végén megint egy szögletünk utáni kavarodás… Ebből tanulnunk kell, mert nem voltunk szervezettek és kisebb fegyelmezetlenség is volt, hogy így oldottuk meg ezt a helyzetet, ők meg végigvitték a kontrát és beverték. Ezeket a szituációkat okosabban kell lejátszanunk, de nincs okunk a kardunkba dőlni, mert nyilván keserű a szánk íze, hiszen senki sem szeret veszíteni, főleg így veszíteni. Nem kell, hogy most itt harakirizzünk, ez a két szituáció az, amikből mindenki tanulni fog és a közeljövőben ilyen nem fordul elő” – részletezte Lang Ádám, aki szerint, amit elterveztek, azt meg tudták valósítani.

„A tempót illetően nem volt ez egy rossz mérkőzés. Megint egy kicsit belecsúsztunk abba a hibába, hogy passzív labdatartást végeztünk a mi térfelünkön. Ebben mindenképp javulnunk kell, hogy inkább az ellenfél támadóharmadában birtokoljuk a labdát – kezdett bele értékelésébe Nagy Ádám. – Ez a mérkőzés modellezni tudta, hogy a skótok ellen mire számíthatunk: arra, hogy minden második labdára odacsapnak, minden köztes labdára úgy mennek, mint az őrült és az is egy csípős, paprikás mérkőzés lesz. A technikai és taktikai hibáinkat ki kell javítani, elég sok volt az átmenetekben is a hiba, akár az én részemről is a könnyen eladott labda. Igaz, a mérkőzés előtt azt beszéltük, hogy inkább most próbáljuk meg kicsit bátrabban előreadni ezeket a passzokat. Szerintem egy viszonylag jó felkészülési mérkőzést tudtunk játszani. Az utolsó pillanatban nem engedhetünk meg egy ilyen hibát, hiszen olyan képe van a mérkőzésnek, hogy kettő-egyre kikaptunk és nem tudtuk annyira kamatoztatni ezt a mérkőzést, de levonjuk a következtetéseket” – fejtette ki Nagy Ádám, aki kitért rá, szerették volna Szoboszlai Dominikkal minél többet mozgatni a labdát és abból beadni vagy lövésig eljutni, de a mérkőzés végén pont egy ilyen helyzetből kapták a gólt, mert felelőtlenek voltak.

„Lehet, hogy az utolsó percekben már inkább biztosabbra kell menni, beadni és akár két védővel hátul maradni, de inkább most jöjjön ez a pofon, most figyeljünk oda arra, mi az, amit nem szabad csinálnunk az Európa-bajnokságon” – emelte ki Nagy Ádám.

„Összességében jó mérkőzést játszottunk, a második félidőben talán csak nekünk volt helyzetünk, egyedül a végén ez a nagyon bosszantó gól, amit kaptunk… Ez talán rontja is a mérkőzés összképét, pedig azt éreztem, uraljuk a meccset és amit elterveztünk, az működött. Most nem sikerült több gólt rúgni, nem mentek be a helyzetek, de még időben vagyunk és tudunk ezeken javítani” – vélekedett a csereként beálló Botka Endre.

„Egy ilyen sorozat sosem szakad meg jókor” – mondta a magyar válogatott veretlensége kapcsán az FTC védője. – Ez egy felkészülési mérkőzés, tehát mikor, ha nem most, így pedig kettőzött erővel tudunk készülni és még jobban oda kell figyelnünk ezekre a szituációkra” – tette hozzá Botka.