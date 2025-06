Hervis Balaton-Átevezés: a nyár egyik legizgalmasabb vízi kihívása július 12-én Zamárdiban!

Idén immár nyolcadik alkalommal hódíthatják meg a vízisportok szerelmesei a magyar tengert. Július 12-én ismét a Balaton déli partjának ékkövében várja résztvevőit a Hervis Balaton-Átevezés, melynek jelmondata ezúttal is: EVEZD LE KERESZTBE!

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség hagyományos szabadidős vízifutama évről évre egyre több résztvevőt mozgat meg. A korábbi átevezések után mostanra összesen mintegy 18 ezer sikerest teljesítést számlálunk, így biztos, hogy idén átlépjük a húszezres álomhatárt is. A lelkes amatőrök, hobbisportolók mellett a kajak-kenu sportág legendás alakjai, például az egyaránt háromszoros olimpiai bajnok Kovács Katalin és Storcz Botond is visszatérő vendége az eseménynek.

Fotó: MKKSZ

Táv és útvonal

A Hervis Balaton-Átevezés idén is a már jól megszokott és bevált 8 kilométeres szakaszból áll. Az indulók a Zamárdi Szabadstrandról Tihany felé veszik az irányt, majd egy fordulót követően visszaevezve, a célkapun áthaladva teljesítik a kihívást. A csodálatos panoráma mellett, a hamisítatlan balatoni életérzés is egyedülálló élményt nyújt a résztvevőknek.

Nevezés és díjazás

Ahogy elmúlt években, úgy ezúttal is bárki, bármilyen kézzel hajtható vízi járművel – legyen az kajak, kenu, SUP, sárkányhajó, vagy akár egy egyszerű gumicsónak – teljesítheti a távot. A célbaérkezést követően mindenkinek jár az egyedi, menő befutóérem, ugyanakkor az időeredményeket is figyeljük, hiszen kategóriánként a három legjobb egységet külön is díjazzuk az esemény végén. Nevezni online a balatonatevezes.hu oldalon lehet egészen július 9-ig. Természetesen nem szeretnénk, ha bárki lemaradna, így azok, akik csak az utolsó pillanatban döntenek az indulás mellett, esemény napján a helyszínen is tudnak még regisztrálni!

Fotó: MKKSZ

Környezettudatos fesztiválélmény

Bár a lényeg a vízen történik, a parton sem fogunk unatkozni. Az aktív kikapcsolódás megteremtése mellett ugyanis kiemelt célunk a közösségépítés, ezért a Zamárdi Szabadstrand területén egész nap különféle aktivitások, extra programok várják nemcsak az átevezőket, de kisérőiket is.

A Hervis sátorban például pingpongozni és tollasozni is lehet, emellett a szerencsekerék megpörgetésével értékes ajándékokhoz, illetve különféle kedvezményekhez lehet jutni. Ha esetleg bármilyen - az átevezéshez szükséges - fontos eszköz otthon maradt, az ugyanitt beszerezhető lesz, sőt SUP bérlésére is lesz lehetőség. A pihenő sarokban a napsütés elől elmenekülve, ledőlhetsz és élvezheted a balatoni „életérzést”. A Sportoló Nemzet Program sátránál is különféle programokkal, sportolási lehetőségekkel várják a résztvevőket, érdemes lesz hozzájuk is ellátogatni.

Fotó: MKKSZ

Az esemény kiemelt támogatója a MOL, amely az Átevezés teljes ideje alatt ingyen Fonte ásványvizet biztosít az indulóknak a megfelelő hidratációhoz. Fontos azonban, hogy a természet adta lehetőségeknek ne csak haszonélvezői, hanem gondviselői is legyünk, éppen ezért a Hervis Balaton-Átevezés célkitűzései közé tartozik a környezettudatosság erősítése is. Az üres palackok gyűjtésére a MOHU egy Fesztivál REpontot helyez el a Szabadstrand területén, amelybe az üres palackokat bedobva a környezet védelmét segítjük. Ráadásul a visszaváltott palackokért járó összeget jótékony célra is fel lehet majd ajánlani!

Informálódj, nevezz és evezz!

A Hervis Balaton-Átevezéssel kapcsolatos minden fontos információ megtalálható a balatonatevezes.hu oldalon, de érdemes figyelni a hivatalos Facebook-esemény oldalát is. Július 9-ig lehet online még lehet nevezni, de az esemény napján a helyszínen is jelezheted részvételi szándékod! Ne maradj le te sem a balatoni nyár egyik legnagyobb szabadidős vízisporteseményéről, várunk szeretettel Zamárdiban!

A Hervis Balaton-Átevezés kiemelt médiapartnere a Nemzeti Sport!