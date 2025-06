Megtört a rossz sorozat, a magyar válogatott szűkös győzelmet aratott Azerbajdzsánban

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

AZERBAJDZSÁN–MAGYARORSZÁG 1–2 (1–2)

Mardakan, Dalga Aréna, 1200 néző. Vezette: Simuszik (fehérorosz)

AZERBAJDZSÁN: Cafarov – A. Hüseynov, J. Hüseynov (Akhundzade, 55.), Mustafazade, Dashdamirov – Nuriiev (Abdullazade, 69.), Makhmudov, Ibahimli (Rustamli, 85.), Cafarguliyev (T. Bayramov, 55.) – Emreli (Kh. Aliyev, 69.), Dadasov (Gurbanli, 69.). Szövetségi kapitány: Fernando Santos

MAGYARORSZÁG: Tóth B. (Szappanos, 58.) – Nego (Styles, 72.), Orbán, Dárdai M., Nagy Zs. – Bolla (Osváth, 58.), Schäfer (Csongvai, 85.), Tóth A. (Dárdai B., 58.) – Szoboszlai, Sallai (Csoboth, a szünetben) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Dadasov (7.), ill. Varga B. (5.), Szoboszlai (33.)

Terepszínű ruhába öltözött katonák állták körbe a pályát. A lelátók aljánál lévő korlátnál (megszámoltuk) 148-an állták végig vigyázzállásban a mérkőzést, a meccs előtt bemelegítésképpen vezényszóra olykor fordultak egyet, így hol a lelátó, hol a pálya irányába bámultak mozdulatlanul.

Pedig a tengerparti létesítmény környékén csak lézengtek a szurkolók.

A meccs előtt az azeri ultrák bejelentették, hogy bojkottálják a magyarok elleni mérkőzést. A Göyqurdlar nevet viselő szurkolói csoport fenyegető hangnemű közleményében azt írta: „Ti, futballisták lelketlen árnyékokká váltatok a pályán! Ha nem vagytok méltók erre a mezre, vegyétek le! Ha nem a zászlóért játszotok, mondjátok le a válogatottságot!”

A Fernando Santos szövetségi kapitány kinevezése, azaz kilenc mérkőzés óta nyeretlen válogatott kedd esti összecsapására így a környékbeli futballrajongók közül jöttek el néhányan, no és az a 154 magyar drukker, aki Azerbajdzsánba is követte a csapatot. A repülés nem volt olcsó, a helyi árak azonban annál barátságosabbak, a mérkőzésre a belépőjegy 500 forintnak megfelelő összeg volt, étteremben egy tál főétel 1500, egy üveg sör 250, a benzin litere pedig 220 forintnyi azerbajdzsáni manatba kerül.

Kedd este nem éppen fergeteges hangulatban zárult le a magyar válogatott életében egy fejezet – 79 mérkőzés után történt meg, hogy nem Gulácsi Péter vagy Dibusz Dénes állt a magyar csapat kapujában, legutóbb 2017 novemberében fordult elő ilyen. Akkor Szélesi Zoltán irányítása alatt a Luxemburg ellen 2–1-re elveszített mérkőzésen Kovácsik Ádám védett, ezúttal – ahogy azt Marco Rossi előrevetítette –, a Blackburn Rovers légiósa, Tóth Balázs kezdett. Alaposan felforgatta csapatát a szövetségi kapitány, az újoncként debütáló kapus mellett Loic Nego is kezdett, mint ahogyan Tóth Alex és a sérüléséből felépülő Varga Barnabás is.

Utóbbi nem sokáig vacakolt, négy perc és harminc másodperc után mesterien fejelte a labdát a hazaiak kapujába.

Góllal kezdte a mérkőzést a magyar válogatott, a Rossi-éra 100. találata volt ez, és ennyi idő alatt is kirajzolódott, hogy ezen a mérkőzésen valóban a támadásokat gyakorolhatja a csapat. Még az sem zavarta meg különösebben, hogy két perccel később bepréselt egy labdát a kapuba Azerbajdzsán, és egyenlített. Az más kérdés, hogy szabálytalan volt a gól, a gólszerző Renat Dadasov kézzel ért a labdához – ezt Szoboszlai Dominik és Willi Orbán is azonnal jelezte a játékvezetőnek –, ám mivel az összecsapáson nem működött VAR-rendszer, érvényes maradt a gól.

Marco Rossi ezúttal valóban új taktikai felállást gyakoroltatott a labdarúgókkal, arra volt kíváncsi, miként muzsikál az együttes négy védővel, hiszen az őszi világbajnoki selejtezőkön Örményország ellen alighanem ebben a szisztémában kell majd futballozni. Jobbról a Varga Barnabásnak gólpasszt adó Nego Loic, balról Nagy Zsolt kezdett, a középpályán pedig így több támadó szellemű játékos is felérhetett az elöl lévő Varga Barnabás mellé. Ha elsöprő rohamokról nem is lehetett beszélni, a magyar csapat irányította a mérkőzést, a hazaiak erejéből leginkább arra tellett, ha labdához jutottak, próbálták minél hamarabb lerohanni a magyar védelmet, hátha sikerül felérniük addig, míg vissza nem zár az ellenfél. Az újabb gólt azonban mi szereztük, Szoboszlai Dominik erőből meglőtt labdájába Rza Cafarov kapus csupán beleütni tudott, védeni nem, a csapatkapitány 55. meccsén a 16. gólját szerezte a válogatottban.

Szoboszlai Dominik gólja döntött (Fotó: Árvai Károly)

A szünetben a hányingerrel küzdő Sallai Roland helyére Csoboth Kevin érkezett, nem előre tervezett cserével folytatódott a mérkőzés, de a hadrend maradt, továbbra is négyvédős szisztémában futballozott a válogatott. Akadt néhány (újabb) helyzet az azeri kapu előtt, majd Rossi az előre eltervezett cseréit is végrehajtotta, három játékos személyében mindössze négy válogatott fellépés tapasztalata érkezett a pályára. Szappanos Péter és Osváth Attila második meccse volt ez, míg Dárdai Bence harmadszor játszott a nemzeti együttesben.

A mérkőzés irama messze elmaradt attól, ami a portugálok vagy éppen írek elleni vb-selejtezőkön vár ránk, de Azerbajdzsánban nem is ez volt a cél. A hazaiak a legtöbbször nyolc mezőnyjátékossal védekeztek, falat húztak a kapujuk elé, a magyar csapat így leginkább a felállt védelem elleni játékot tesztelhette. Amit Rossi remélt ettől az összecsapástól, az alighanem megvalósult, a domináns futballt gyakorolhatta a válogatott, és a szövetségi kapitány biztosan okosabb is lett, kivel szeretne harcba indulni a szeptemberben kezdődő vb-selejtezőkön. És ami fontos volt, a hibák is kirajzolódtak. Az ellenfél széthúzását szolgáló keresztlabdák olykor pontatlanok voltak, a kis területen történő háromszögelések, kényszerítők néha nem jöttek be, az ellenfél gyors lerohanásainál még fegyelmezettebben kell visszazárni a kapu elé, és a helyzeteket még jobb százalékban kell(ene) kihasználni, ugyanis a hazaiak a hajrában akár egyenlíthettek is volna. Nem is egyszer... A szöglethez előrehúzódó Rza Cafarov kapus is gólt szerezhetett volna – bár végül nem ő lőtt a 94. percben, hanem Musa Gurbanli –, az utolsó percekben izgulni kellett a győzelemért, Szappanos Péternek többször is nagyot kellett védenie.

De a lényeg megvalósult Mardakanban: Marco Rossi megnézhette, miként működik a négyvédős rendszer, min kell finomítani szeptemberig; sajnálhatjuk, hogy Sallai Rolandot a szünetben le kellett cserélni, hiszen így a támadójátékunkat meghatározó hármas, Szoboszlai Dominik, Sallai Roland és Varga Barnabás mindössze 45 percig gyakorolhatta a hatékony akciókat. Lélektani szempontból fontos mérkőzést nyert meg a válogatott, Azerbajdzsánban a 2025-ös esztendő első győzelmét szerezve meg, így megfelelő önbizalommal vághat neki az őszi selejtezőknek.

Miközben Kapu Tibor személyében szerdán újabb magyar indul az űrbe, Marco Rossi és legénysége immár a világbajnokságot veszi célba. Az űrben 45, világbajnokságon 39 éve jártunk legutóbb… 1–2



