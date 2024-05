Így él Parmában Balogh Botond – videó

Az MTK-nál nevelkedő Balogh Botond öt évvel ezelőtt, 2019-ben állt légiósnak és lett a Parma U19-es csapatának játékosa, hogy aztán egy évvel később már a nagyok között bizonyítson.

„Az első pillanattól kezdve nagyon pozitív benyomásom volt az olasz városokról, az olasz emberekről, mert nagyon jól fogadtak minket, egyáltalán nem néztek le minket, vagy nem néztek úgy ránk, hogy külföldiek vagyunk, hanem mindenki segítőkész volt. Nagyon tetszett nekem az olasz konyha is, mert amikor még Magyarországon voltam, már akkor is nagyon szerettem eljárni olasz éttermekbe, de most már egy kicsit sok” – kezdett bele Balogh Botond.

A Parma magyar védője megmutatta kedvenc éttermét és zöldségesét, illetve elárulta azt is, hogy az előző idényben közvetlen szomszédja volt a csapat edzője, ám azóta Balogh lakását a csapat sportigazgatója vette át.

Balogh Botond elárulta a 2019-es írországi U17-es Európa-bajnokság előtt figyelhettek fel rá a magyar korosztályos válogatottban.

„Az áttörés szerintem az Eb volt Írországban, mert ott mind a csapatnak jól ment, mind egyénileg jól játszottam azon a pár meccsen” – vélekedett.

A védő szerint elsősorban mentalitásban van különbség a magyar és az olasz játékosok között, de a Parma korábbi játékosával, Kosznovszky Márkkal az első edzések után is arról beszéltek, hogy a többi játékos nem jobb náluk.

„Úgy éreztük, hogy a magyar játékosok egyénileg jobbak, viszont az a mentalitás, ahogyan ők minden edzésbe belementek, az volt a legnagyobb különbség és szerintem ebben tudtunk a legtöbbet fejlődni” – tette hozzá.

„Taktikailag már az elején rengeteget tanultam, mert az Magyarországon nem létezett” – mondta Balogh Botond, kitérve arra is, hogy a Parmánál már az első héten behívta az egyik edzés után az edző, hogy ismertesse a védő számára megfelelő pozíciót, taktikát.

Mauro Pederzoli, a Parma sportigazgatója a klub filozófiája kapcsán elmondta, multikulturális a csapatuk, amely a fiatalokra összpontosít, nagy jelentőséget tulajdonítanak a scoutingnak, amellyel a világ minden tájáról – de elsősorban Európából – keresik a fiatalokat.

„Botond teljes mértékben illeszkedik a Parma filozófiájába: fiatal, tehetséges, külföldi játékos, aki ifi pályafutásának utolsó szakaszát nálunk töltötte, már korán átkerült az első csapatba és most a Parmával a Serie A-ban fog játszani” – emelte ki a sportigazgató.

„Botond teljeskörű, modern védőjátékos, mert megvan a fizikuma és az állóképessége, ugyanakkor technikás is, tehát kiveszi a részét a játék felépítéséből. Igazából minden olyan tulajdonsága megvan, amit mi egy játékosban keresünk. Persze, van még hová fejlődnie, mint minden fiatalnak, és kell is fejlődnie, hogy folyamatosan jó teljesítményt tudjon nyújtani” – jegyezte meg Pederzoli.

Balogh Botond felevenítette, hogy kisgyermekként annak ellenére nem rajongott a labdarúgásért, hogy édesapja is focista volt alacsonyabb szinten, ám az óvodában megszerette, s pályafutását csatárként kezdte.

„Amikor kicsi voltam és elkezdtem focizni, azt mondtam mindenkinek, hogy én egyszer a Juventusban fogok focizni. Most, hogy itt vagyok a Parmában a Juventus ellen már a keretben ott tudtam lenni, úgyhogy már az is nagyon szürreális élmény volt, úgyhogy bízom benne, hogy akár jövőre ellenük is tudok játszani” – mondta Balogh Botond, aki felidézte első, meglehetősen nehéz idényét az olasz másodosztályban.

„A szezon elején elszakadt a combizmom, amely miatt másfél-két hónapot kellett kihagynom, utána amikor visszatértem, talán egy, másfél hónap telt el és a másik lábamban szakadt el a combizmom és az majdnem két és fél hónapos kihagyás volt. Utána ismét visszatértem, elkezdtem játszani, de megint elszakadt az egyik izom a combomban. Úgy gondoltuk, hogy ez nem normális, mert úgy gondoltam, profiként edzem, étkezem, pihenek, úgyhogy utánajártunk sok dolognak és csináltam egy ételintolerancia-vizsgálatot, azóta azt a sablont követem, hogy nem eszem azokat, amiket a vizsgálat kimutatott” – mondta Balogh Botond, akinek az azóta eltelt két évben nem volt hasonló sérülése.

„Megkaptam az előzetes bizalmat a szövetségi kapitánytól, mert úgy is behívott 2021 novemberében, hogy szinte nem is játszottam, sérülésből jöttem vissza, úgyhogy az nekem is nagy pluszt jelentett és nagyon feldobott, hogy behívtak és bemutatkozhattam. Szerintem neki sokkal fontosabbak a pályán kívüli dolgok, mint a pályán lévők, ami szerintem nagyon jó dolog egy edzőben, és ritka, mivel a legtöbben csak arra figyelnek, ami a pályán történik, de ő olyan, aki akármikor, amikor bemegyünk a válogatotthoz, nem az van, hogy kijön a pályára és edzést tart és utána nem látjuk, hanem rengeteget beszélget a játékosokkal és mindenkire kíváncsi, mik történnek vele. Szerintem ez is az egyik kulcsa, hogy ilyen sikeres a válogatott” – mondta Marco Rossiról Balogh Botond.