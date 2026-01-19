Nemzeti Sportrádió

Tóth Alex már az orvosi vizsgálatokon is átesett a Bournemouthnál

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
Vágólapra másolva!
2026.01.19. 12:23
null
Tóth Alex megérkezett Bournemouth-ba (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Bournemouth Tóth Alex FTC légiósok átigazolás Premier League Ferencváros
Fabrizio Romano értesülései szerint a Ferencváros és a magyar válogatott középpályása, Tóth Alex hétfő reggel már az orvosi vizsgálatokon is átesett a Premier League-ben szereplő Bournemouthnál, s hamarosan a hivatalos bejelentésre is sor kerülhet.

Mint ismert, Tóth Alex klubváltása hetek óta forró téma, sajtóhírek szerint a Lazio és a Galatasaray is komolyan bejelentkezett érte, na meg a Premier League-ben szereplő Bournemouth, amely hamarosan újabb magyar válogatott játékost igazolhat a már Liverpoolban futballozó Kerkez Milos után. 

A Ferencváros 20 éves tehetségéről pénteken jelentek meg azok az információk, amelyek szerint az NB I címvédője és a játékos is mindenben megegyezett a Bournemouth képviselőivel – ezt Fabrizio Romano és a Sky Sports is megerősítette. Előbbi úgy tudja, a vételár 12 millió euró, plusz bónuszok (elérhetik a 3 millió eurót). 

Sajtóhírek alapján Tóth Alex vasárnap 18 órakor utazott repülővel Angliába, ahova helyi idő szerint fél nyolc körül érkezett meg, majd hétfő délelőtt átesett az ilyenkor szükséges orvosi vizsgálatokon.

Hamarosan jöhet a bejelentés... 

 

Bournemouth Tóth Alex FTC légiósok átigazolás Premier League Ferencváros
Legfrissebb hírek

Marco Rossi: Tóth Alex és Varga Barnabás is előrelépett

Magyar válogatott
7 perce

Visszatérhet Melbourne-be a Fradi ausztrál válogatott támadója

Labdarúgó NB I
1 órája

A DVTK a Fraditól, az Újpest Felcsútról igazolt – körkép

Labdarúgó NB I
2 órája

Varga először kezdett, Jovics volt a meccs hőse, az AEK kiütötte a Panathinaikoszt

Légiósok
15 órája

Osztrák hokiliga: sorozatban harmadszor kapott ki a Ferencváros

Jégkorong
19 órája

„Teljesítménye sajnos alulmúlja a várakozásainkat” – a Kasimpasa edzője nem elégedett Szalai Attilával

Légiósok
19 órája

Premier League: senkinek sem jó döntetlen Wolverhamptonban

Angol labdarúgás
20 órája

Szoboszlai a kihagyott tizenegyes után: A következőt berúgom!

Angol labdarúgás
Tegnap, 12:10
Ezek is érdekelhetik