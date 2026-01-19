Tóth Alex már az orvosi vizsgálatokon is átesett a Bournemouthnál

Mint ismert, Tóth Alex klubváltása hetek óta forró téma, sajtóhírek szerint a Lazio és a Galatasaray is komolyan bejelentkezett érte, na meg a Premier League-ben szereplő Bournemouth, amely hamarosan újabb magyar válogatott játékost igazolhat a már Liverpoolban futballozó Kerkez Milos után.

A Ferencváros 20 éves tehetségéről pénteken jelentek meg azok az információk, amelyek szerint az NB I címvédője és a játékos is mindenben megegyezett a Bournemouth képviselőivel – ezt Fabrizio Romano és a Sky Sports is megerősítette. Előbbi úgy tudja, a vételár 12 millió euró, plusz bónuszok (elérhetik a 3 millió eurót).

Sajtóhírek alapján Tóth Alex vasárnap 18 órakor utazott repülővel Angliába, ahova helyi idő szerint fél nyolc körül érkezett meg, majd hétfő délelőtt átesett az ilyenkor szükséges orvosi vizsgálatokon.

Hamarosan jöhet a bejelentés...