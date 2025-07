„Energikus, nagyon atletikus, remekül fog illeszkedni a Liverpoolba” – Kerkez Milost méltatta a bournemouthi újságíró

Mint ismert, a Liverpool FC június végén bejelentette Kerkez Milos szerződtetését. Az AFC Bournemouthtól érkező szélső lett minden idők második legdrágább magyar játékosa.

Az átigazolás után Alex Smith, a Bournemouth Daily Echo újságírója nyilatkozott a Liverpool hivatalos oldalán, melyben Kerkez Milost méltatta.

„A Bournemouth a Laziót megelőzve szerezte meg Kerkez Milos a holland AZ Alkmaarból, ez mutatja milyen magas értéke volt. Az volt az elvárás, hogy hamar beilleszkedjen és ennek meg is felelt, az első idényében 33 meccsen lépett pályára – kezdte Kerkez értékelését Smith, majd hozzátette – Andoni Iraola vezetőedző alatt a kezdőbe került, együtt nőtt és fejlődött a csapattal. Az első idényében csak két asszisztig jutott, ami némi csalódás lehet, de a második évében öt gólpassza mellett két gólt is szerzett a Premier League-ben.”

A Bournemouth újságírója ezt követően a magyar válogatott szélső játékstílusáról beszélt: „Energikus, nagyon atletikus, ez kellett is Iraola játékrendszerében. Gyors és kiválóan fejezi be az akciókat, volt több elképesztő gólpassza is tavaly. Az Everton elleni asszisztja, amit az idény góljának is jelöltek vagy a Tottenham ellen Marcus Tavernier-nek adott gólpassza megtestesíti Kerkez játékát. Az előbbinél magasan a pálya közepén helyezkedett és mélyre beindulva adott keresztlabdát, míg utóbbinál a saját tizenhatosánál akadályozott meg egy akciót, és vitte a labdát Tottenham térfeléig.”

Smith kiemelte, hogy Iraola rendszerében hozzászokott a magas letámadáshoz, a sok mozgáshoz és nagy hangsúlyt fektet arra, hogy nagy sebeségével betörjön a védővonal mögé. Az angol újságíró hozzátette, hogy Kerkeznek kulcsszerepe volt abban, hogy a Bournemouth a 9. helyen végzett, ugyanis ő volt az egyetlen játékos, aki mindegyik bajnokin pályára lépett. „Ez sokatmondó, életbevágóan fontos volt minden egyes meccsen.”

„Szerintem jól fog teljesíteni Arne Slot rendszerében is. Hozzászokott ahhoz, hogy a szélsőknek fel kell lépniük és támogatni a támadásokat, remekül be fog illeszkedni a Liverpool támadósorába. Védekezésben is jó, a Liverpool elleni meccsen megmutatta, hogy Mohamed Szalah ellen is képes felvenni a versenyt. Lenyűgöző, hogy mindössze 21 éves, de már rengeteg tapasztalattal rendelkezik a legmagasabb szinten” – vélte Smith, megemlítve, hogy remek teljesítményének eredménye, hogy az Év Fiatal Játékosa díjra is jelölték.

Végezetül az újságíró egy érdekességet is megosztott Kerkez kapcsán. „Egy ideig Justin Kluivert vágta a haját az edzésen. Ez néhány érdekes frizurát eredményezett, ha vannak a Liverpool csapatában karrierjük elején járó fodrászok, akkor Kerkeznél lehet próbálkozni.”

KERKEZ MILOS KÉT GÓLPASSZA A MANCHESTER CITY ELLEN