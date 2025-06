A Liverpool előtt is láttunk több magyar légióst foglalkoztató sikeres futballklubokat

A 2004–2005-ös idényben Király Gábor és Torghelle Sándor együtt futballozott a Crystal Palace-ban, az évad végén búcsúztak a Premier League-től.

Nem olyan régen még három magyarral a kezdőjében állt fel az RB Leipzig, azonban lehet, hogy a következő idényben egy sem lesz a keretben, ugyanis tíz év után távozhat Gulácsi Péter és Willi Orbán is. Mindketten 2015 nyarán csatlakoztak a klubhoz, előbbi Salzburgból, utóbbi Kaiserslauternből érkezett, s mindketten voltak csapatkapitányok is. Ám mivel az együttes pocsékul szerepelt az előző idényben, csupán hetedik lett, lemaradt az európai kupaindulást jelentő helyekről, így jelentős bevételtől esik el, amelynek következtében nagy változások várhatók. A Bild szerint a csapatot hosszabb ideje szolgáló futballistáktól elköszönne a klub, többek között a két magyartól is. A helyzetet nehezíti, hogy mindkettejüknek élő szerződésük van, Gulácsi Péter megállapodása 2026-ig, Willi Orbáné 2027-ig érvényes. Egyáltalán nem a két magyar játékoson múlt a Leipzig sikeresebb szereplése, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy Gulácsi Péter a Kickernél és a WhoScored-nál is bekerült a német bajnokság álomcsapatába, míg Willi Orbán a WhoScored-nál a Bundesliga és az európai topligák álomcsapatában is helyet kapott olyan futballisták mellett, mint Kylian Mbappé vagy Lamine Yamal. Egyelőre hivatalos tájékoztatást nem közölt a lipcsei klub, de a Bild információját több sajtóorgánum is átvette, így jó esély van rá, hogy távoznak a magyarok Lipcséből. Kérdéses Gulácsi Péter és Willi Orbán lipcsei jövője – a kapus és a védő is távozhat

Mátyus János szerint nem minden sztori lehet publikus

Már-már furcsaságnak számít, ha Németországban nem szerepel több magyar játékos is egy csapatban. Sokaknak a Szobosz­lai Dominik, Gulácsi Péter, Willi Orbán fémjelezte RB Leipzig ugrik be (2021. január–2023. július), de az idősebbek a Dárdai Pál- és Király Gábor-féle Herthára is szívesen emlékeznek. Előbbi 1997 januárjában, utóbbi az év nyarán igazolt Berlinbe, s egészen 2004 júliusáig voltak csapattársak. S ha már Hertha és a Dárdai család… Pál három fia, Palkó, Márton és Bence is a klubnál nevelkedett, s a 2023–2024-es 2. Bundesligában volt olyan bajnoki, amelyen mindhárman pályára léptek. Sőt, Palkó és Márton az előző két idényt egyaránt a klubnál töltötte (még most is a Hertha kötelékébe tartoznak), Bence viszont immár a Wolfsburgot erősíti. Szűcs Lajos és Hrutka János az 1997–1998-as és a következő idényben a Kaiserlauternban légióskodott (az 1997–1998-as évad telén kerültek ki), míg Torghelle Sándor és Szabics Imre 2008 és 2010 között erősítette az Augsburgot. A cottbusi magyar mag igazán erős volt, ugyanis 1998 szeptemberében Miriuta László érkezése megnyitotta a kaput a többiek előtt. Őt követte Mátyus János, Sebők Vilmos, Horváth Ferenc, ekkor négy magyar volt a klubnál. Utóbbi távozása után Vincze Ottó került oda, majd a sort Lőw Zsolt zárta, aki már „csak” Miriuta Lászlóval és Sebők Vilmossal játszott együtt Cottbusban.

Cottbusban Miriuta László (balra), Sebők Vilmos és Lőw Zsolt gyakran örülhetett közösen a győzelemnek (Fotó: Imago Images)

„Erősen nosztalgikus érzések fognak el most, de… – mondta lapunknak Mátyus János. – Azért ez a téma eléggé misztifikálva van. Mindenki arról beszél, milyen jó, hogy három magyar is ott van Liverpoolban, de ennek nincs nagy jelentősége. Nyilván az első napokban nagyon jól jön, hogy lesz ismerős arc az öltözőben, közös nyelv, de később mindenkinek a saját útját kell járnia, és saját magának kell kivívnia a helyét. Annak idején először Miriuta László került Cottbusba, majd utánam jött Sebők Vimos, Horváth Ferenc és Vincze Ottó. Jó volt, hogy ismertük egymást, barátok voltunk, megkönnyítette a helyzetünket, de nem ezen múltak az érdemi dolgok. Ottóval együtt játszottunk az ifi-, a junior-, az olimpiai és a felnőttválogatottban, majd a Ferencvárosban, Cottbusban, Győrben és megint az FTC-ben, többet voltam vele, mint a feleségemmel. Szobatársak voltunk, teljesen összenőttünk egymással. Persze a többieket is említhetném, sok szép pillanatot éltünk át a pályán és azon kívül is, de részletekbe inkább ne menjünk bele, ugyanis nem lehetne mindent leírni…”

Cipruson veretlenül nyert bajnokságot három magyar

A kilencvenes évek közepén három remek magyar labdarúgó, Kiprich József, Kovács Kálmán és Kozma István is a ciprusi APOEL futballistája volt. A trió 1995-ben szerződött az APOEL-hez, amely a vezérletükkel a klub alapításának 70. évfordulóján veretlenül nyerte meg a ciprusi bajnokságot, s kupagyőztes lett. Kiprich és Kozma kettő, Kovács egy idényt töltött Nicosiában. Az 1926 óta amatőr státuszú klub vezetősége főként a magyar játékosokkal elért sikerek hatására döntött úgy, hogy profivá változtatja az egyesületet, és ezt 1997-ben meg is valósította. Az ezredforduló óta 13-szor lett bajnok az APOEL, 2009 és 2018 között négyszer szerepelt a Bajnokok Ligája főtábláján.

Pisont István (balra), Hamar István és Sallói István pár évvel ezelőtt ismét felvette a Beitar mezét

Izraelben olykor harmincan ültek le egy asztalhoz

Bár az utóbbi években nem volt jellemző, hogy több magyar futballista is Izraelbe szerződjön (Koszta Márk szerepelt a Maccabi Bnei Raina csapatában 2023 januárja és 2024 nyara között, míg Korhut Mihály a Hapoel Beer-Sevában 2016 augusztusa és 2019 januárja között), korábban viszont jó néhány honfitársunk légióskodott odakint, többen is egy csapatban. Pisont István négy klubban is szerepelt, a Beitar Jeruzsálemben (1995–1998), a Hapoel Tel-Avivban (1999–2002), az Asdodban (2002) és a Bnei Jehudában (2003) összesen 181 első osztályú mérkőzésen 36 gólt szerzett, háromszoros bajnok, egyszeres kupagyőztes, s eljutott a Hapoellel az UEFA-kupa negyeddöntőjébe. A Bp. Honvéddal három bajnoki címet szerző középpályás együtt futballozott a Hapoel Tel-Avivban Halmai Gáborral (2000–2003). Csapattársa volt a Beitarban Sallói István (1994–1999) és Hamar István (1997–2001) is.

„Ami a liverpooliakat illeti: várható volt, hogy a bal oldalon váltás történik, Kerkez Milos megérdemelte ezt a lehetőséget, s hogy ebben mekkora szerep jutott Szoboszlai Dominiknak, nem tudjuk, de biztosan megkérdezték őt is, mi a véleménye erről – mondta lapunknak Pisont István, korábbi 31-szeres válogatott középpályás. – Pécsi Árminnak lehet támasz a magyar vonal, ő még fiatal, aki először állt légiósnak, de segítőkész honfitársak közé került. Emlékszem, mi is sokszor összejöttünk Izraelben, előfordult, hogy tíz, tizenöt magyar futballista és családja találkozott, az asztalnál vagy harmincan is ültünk. Ezekben az években kint játszott például Sallói István, Hamar István, Halmai Gábor, Márton Gábor, Czéh László, Horváth Csaba, Véber György és Végh Zoltán is.”

Bredai magyarok voltak: Popovics Sándor (balra), Babos Gábor, Pető Tamás és Fehér Csaba (Fotó: Imago Images)

Pető Tamás élete legszebb hat évét töltötte Bredában

Bár huszonöt évet vissza kell menni az időben, előfordult, hogy egyszerre három magyar játékos is szerepelt a holland élvonalbeli NAC Bredában: Babos Gábor (2000–2004), Fehér Csaba (2000–2004) és Pető Tamás (2001–2007).

„Életem legszebb hat évét töltöttem Bredában – mondta lapunknak Pető Tamás, korábbi 14-szeres válogatott védő. – Egy évvel később érkeztem, mint Babos Gábor és Fehér Csaba, óriási könnyebbséget jelentett, hogy két magyar is a csapattársam lehetett. Nemcsak a pályán, az edzéseken találkoztunk sokat, hanem a privát életben is, Fehér Csabával a mai napig barátok vagyunk. Az utolsó évemben csapatkapitány is voltam, ez óriási büszkeséggel töltött el. S az is, hogy kétezernégyben mindkét honfitársam szintet lépett: Babos Gábor a Feyenoordba, míg Fehér Csaba a PSV Eindhovenbe szerződött, aminek nagyon örültem.”

Más honfitársaink is futballoztak egy csapatban Hollandiában: Babos Gábor 2005–2013 között volt a NEC kapusa, Vadócz Krisztián két idényben is (2007–2008, 2011–2012) együtt futballozott vele.

Belgiumban a bajnoki címért járó kupát fogta Tőzsér Dániel és Köteles László (Fotó: Imago Images)

Belgiumban is respektje volt a magyar játékosoknak

A fiatalabb generáció emlékezhet rá, amikor Belgiumban három magyar is erősítette az élvonalbeli KRC Genket. Először a középpályás Tóth Balázs szerződött ki (2007–2011), majd érkezett Tőzsér Dániel (2008–2012), végül pedig Köteles László (2009–2018). Őket megelőzően ugyancsak Genkben szerepelt Brockhauser István (1996–2002) és Horváth Ferenc is (1998–2000). A kapus két bajnoki címet szerzett a Genkkel (1999, 2002), Horváth Ferenc egyet (1999). A Charleroi-ban 1994-ben négy magyar is szerepelt: Balog Tibor, Bukrán Gábor, Gulyás István és Pisont István.

„Szerencsénk volt, hiszen Brockhauser István és Horváth Ferenc miatt ismerték, sőt elismerték a magyar labdarúgókat, így pozitívan fogadtak minket – mondta lapunknak Köteles László, aki idehaza védett a Videotonban, a Vácban és a Diósgyőrben is. – Nekem könnyű dolgom volt, hiszen Tóth Balázzsal együtt futballoztam a Vidiben, Tőzsér Dánielt pedig az U21-es válogatottból ismertem. Amikor kiszerződtem, mindketten alapemberek voltak, jól játszottak, így nekem némileg könnyebb feladatom volt a pályán, de természetesen teljesítenem, bizonyítanom kellett. Mi aztán csodásan éreztük magunkat, nem véletlenül töltöttünk kint ennyi időt. Ami a liverpooliakat illeti: mint korábbi kapus, kíváncsi vagyok Pécsi Ármin teljesítményére. A legfontosabb, hogyan viseli majd a nyomást, mentálisan erősnek kell lennie. El kell hinnie, hogy ő lehet a Liverpool első számú kapusa. Fiatalon bizonyított az NB I-ben, tudja a receptet, de ez más kávéház. Türelmesnek kell lennie, és mindig készen állnia a bizonyításra, meg kell ragadnia az esélyt. Az első évben a csapatnál marad, utána valószínűleg kölcsönadják egy Championshipben szereplő klubnak, ha megugorja a szintet, akkor jöhet egy gyengébb Premier League-együttes, s ha ott is bizonyít, akkor a Liverpool. Pécsi Árminnal ötéves szerződést kötöttek, de elképzelhető, hogy még hamarabb eljön az idő, amikor láthatjuk a Liverpoolban tétmérkőzésen.”

A BARCA MAGYAR SZTÁRJAI VOLTAK