Willi Orbán: Fantasztikus lenne ismét bejutni a Német Kupa döntőjébe

Az RB Leipzig honlapja interjút készített Willi Orbánnal, amelyben a magyar válogatott védő elmondta, az ünnepek alatt a pihenőjét Dél-Afrikában töltötte, ahol tudott pihenni és kikapcsolódni.

„Nem hiszem, hogy az erőnlétünk csökkent volna, sok futással kellett fitten tartanunk magunkat, erről az ünnepek alatt sem lehet megfeledkezni – közölte a 32 éves hátvéd, majd beszélt a csapat idei első, csütörtöki edzéséről is. – Jó volt a tréning intenzitása, és élvezték a fiúk, ami szintén fontos. Ki kell használnunk minden edzést az idei első mérkőzésünkig. Nincs sok időnk a Werder Bremen elleni meccsig, úgyhogy mindent bele kell adnunk.”

Sérülése után Xavi Simons és Elif Elmasz ismét a csapattal edzett, velük kapcsolatban elhangzott, milyen fontos tagjai az együttesnek, de időt kell adni nekik a hosszú kihagyás után, s ugyanezt gondolja a nemrég visszatért Xaver Schlagerről is. Orbán az idény eddigi részéről elmondta, volt egy rosszabb időszakuk, de szerinte nem várják rossz helyzetből a folytatást, viszont most már jönniük kell az eredményeknek.

„A Bundesligában továbbra is az a célunk, hogy minden mérkőzésünket megnyerjük. Tudjuk, ha jó napot fogunk ki, bármelyik csapatot képesek vagyunk legyőzni. Még állunk a Német Kupában, és fantasztikus lenne ismét bejutni a döntőbe. Erre minden esélyünk megvan, hiszen ott vagyunk a negyeddöntőben, és hazai összecsapás vár ránk (a Wolfsburg ellen – a szerk.). Ismét el akarunk jutni Berlinbe – utalt arra a lipcsei csapat kapitánya, hogy 2022-ben és 2023-ban megnyerték a sorozatot, majd arról ejtett szót, tartható-e az eddigi gólszerzési mutatója, hiszen 13 bajnokin négyszer talált be a bajnokságban. – Én csak próbálok segíteni a csapatnak. Örülök, hogy sikerült bevennem párszor a kaput az idény első felében, mindig törekszem a gólszerzésre. Ha a szezon második felében is négyszer betalálnék, azzal elégedett lennék.”

A lipcseiek a tabella 4. helyéről várják a folytatást, s jövő vasárnap 15.30-tól a Werder Brement fogadják első 2025-ös mérkőzésükön.