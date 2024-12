Válogatott labdarúgók sora végez különmunkát – Ádám Martin is erőnléti edzőhöz jár

– Ádám Martin november elején szakított a görög Aszterasz Tripolisszal, és már akkor azt mondta, elkezd azon dolgozni, hogy fizikailag és mentálisan is a legjobb állapotban tehesse meg a következő lépést a karrierjében. A közösségi médiában megjelent képek tanúsága szerint ez a munka már meg is kezdődött. Milyen állapotban van jelenleg, és milyen munkára van szüksége most, hogy nincs csapata?

– Az az igazság, hogy Martinnal már közel másfél éve dolgozunk együtt – nyilatkozta a Nemzeti Sport megkeresésére Varga Dávid erőnléti edző, aki Székesfehérváron és Budapesten is tart edzéseket. – Amikor Dél-Koreában, majd Görögországban játszott, akkor online küldtem neki edzésterveket, amiket ő elvégzett. Ezek főképp konditermi, a robbanékonyságot, dinamizmust és erőt fejlesztő gyakorlatok voltak. Mostanra annyit változott a helyzet, hogy mivel nincs csapata, személyesen is tudunk találkozni hetente több alkalommal és a konditermi edzések mellett állóképességet is fejlesztünk, ezért járunk Martinnal egy Fehérvárhoz közeli edzőpályára is, ahol tudjuk gyakorolni a különböző, sportágspecifikus mozgásokat, irányváltásokat, megindulásokat, kitámasztásokat. Ezeket alapesetben a kluboknál végzik a játékosok, de Martinnál erre azért van szükség, mert nincs csapata. Egyébként jó állapotban van és folyamatosan dolgozik azért, hogy ezt fenn is tartsa. A csapatedzéseket persze nem lehet pótolni csak erőnléti tréninggel, de meggyőződésem, ha Martin januárban csatlakozik következő klubjához, akkor hamar fel tudja majd venni a tempót.

Miközben Ádám Martin az edzőpályán és a konditeremben tesz azért, hogy minél jobb állapotban csatlakozhasson leendő csapatához, addig menedzsere, Papp Gábor a tárgyalóasztal mellett dolgozik, hogy megtalálja a 27-szeres válogatott csatár következő csapatát. „Itthonról is van érdeklődés több klub részéről, és a múlt hét végén megérkezett külföldről az első hivatalos keleti ajánlatunk – nyilatkozta a Nemzeti Sport megkeresésére Ádám Martin menedzsere, Papp Gábor. – Hamarosan döntést hozunk a folytatásról, hogy januárban, a téli felkészülést Martin már az új csapatában kezdhesse meg.” MÉG IDÉN ELDŐLHET, HOL FOLYTATJA ÁDÁM MARTIN – megérkezett az első konkrét keleti ajánlat

Ádám Martin munkában

– Azon játékosok esetében, akiknek van klubjuk, melynél folyamatosan edzésben vannak, milyen pluszt tud adni egy saját erőnléti edző?

– Ez egyéne és sportága is válogatja, mert nemcsak labdarúgókkal, hanem például jégkorongozókkal és kézilabdázókkal is dolgozom. Általában azért keresnek meg, akár felnőtt profi játékosok, akár utánpótláskorúak, mert szeretnék fejleszteni a gyorsaságukat, robbanékonyságukat, amihez szorosan kapcsolódik az erőfejlesztés és izomépítés. A pályaedzéseken általában az állóképességi munka megvan, azzal külön nem foglalkozunk, de vannak olyan esetek is, amikor egy sérülés után tér vissza egy játékos vagy a klubjában éppen kevesebb lehetőséget kap, és ezért érzi úgy, hogy plusz munkára van szüksége. Amikor elkezdek valakivel dolgozni, végzünk egy állapot- és igényfelmérést, ami alapján meghatározzuk, milyen típusú munkára van szüksége adott sportolónak, majd mindig a klubnál végzett edzésmunkához igazítjuk a terhelést.

– A pluszmunka nem növeli a sérülések kockázatát?

– A sérülések elkerülése végett is nagyon fontos a megfelelő munkamennyiség beállítása, nem a túlterhelés a cél, meg kell keresni azt a napot egy héten, amikor érdemes különmunkát végezni. Mindig a sportági edzésekhez mérten rakjuk össze a programot, mert elsődlegesen ott kell megfelelnie a játékosnak, de szem előtt tartjuk az egyéni igényeket. Például nemcsak profi, hanem NB III-as vagy alacsonyabb osztályban futballozó játékosokkal is dolgozom, akik gyakran úgy érzik, a klubnál nem kapják meg azt az erőnléti munkát, amire szükségük lenne, ezért fordulnak hozzám. Sokszor egyébként ügynökök keresnek meg, hogy segítsek jobb formába hozni ügyfelüket, vagy azért, mert éppen nincs csapata, vagy mert úgy gondolja, nincs megfelelő erőben és ezért nem megy úgy a játék, ahogy szeretné.

– A profi csapatok hogyan állnak ahhoz, hogy a velük szerződésben álló sportolók máshova is eljárnak edzeni?

– Nem mindenütt engedélyezik, de én természetesen csak olyan sportolókkal dolgozom együtt, akiknél a különmunkát nem tiltja az egyesületük. Úgy gondolom, hogy a profi sport is olyan, mint egy iskola. Az iskolában a gyerekek sem sajátítják el ugyanazon a szinten a tananyagot, hiába járnak rendszeresen az órákra, még ha a legjobb tanár tanítja őket, a legjobb iskolában, akkor sem, valakinek többet kell otthon készülnie, valakinek kevesebbet. Ezért járnak sokan különórákra, ahol van idő arra, hogy az egyéni igényeikhez igazítsák a tanulást, fejlesztést. Ugyanígy van ez a sportban is.

A Kecskemét játékosa, Zsótér Donát is együtt dolgozik Varga Dáviddal

– Külföldön mennyivel másabb a hozzáállás a klubokon kívül végzett erőnléti munkához? Egyáltalán, hogyan viszonyulnak ehhez a hazai játékosok?

– A közösségi médiában számos külföldi szakembert követek és azt látom, hogy a legnagyobb sztárok folyamatosan járnak külön erőnléti edzőkhöz, főleg amikor van egy kis szünet a bajnokságban és a klubedzések mellett vagy helyett van idő az erősítésre. Sokaknak van saját erőnléti edzőjük, ahogy erről például a Ferencvárosba nyáron érkezett Matheus Saldanha is nyilatkozott. Nemzetközi szinten ez bevett szokás, de a hazai játékosok is egyre fogékonyabbak erre és nemcsak erősítünk, hanem nagyon sokat beszélgetünk a megfelelő táplálkozásról, testzsír csökkentésről, hiszen végezhetünk akármilyen munkát, ha a táplálkozással nincs összhangban, akkor nem lesz eredménye. Számos NB I-es, illetve válogatott és utánpótlás-válogatott játékossal együtt dolgoztam már az utóbbi időben, Baráth Péter, Bese Barnabás, Csontos Dominik, Dragóner Áron, Csoboth Kevin, Pászka Lóránd, Tamás Márk, Vancsa Zalán, Zsótér Donát – hogy csak néhány nevet mondjak, de a külföldön futballozók közül említhetem még Koszta Márkot is, sőt több, hazánkban légióskodó külföldi játékos is megkeresett már. Például a brazil Marquinhos azóta is járt nálam edzésen, hogy Oroszországba szerződött. Azt gondolom, egyre többen érzik úgy, hogy tervszerű és szakszerű különmunkával fejleszteni tudják a teljesítményüket.