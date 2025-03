Ádám Martin: Végre ismét futballistának érzem magam!

„Nekem is feltűnt, hogy általában jól megy az Újpest ellen – mondta lapunknak a Paks 28-szoros válogatott támadója. – Éppen a napokban mondtam az egyik masszőrünknek, hogy a következő két ellenfél ellen rendre jól megy a játék, ugyanis a pénteki bajnoki után, a válogatott szünetet követően a Zalaegerszeggel csapunk össze – márpedig a zalaiak elleni is szereztem már egy-két gólt. Egyébként nagyjából megvannak a fejemben a számok, tudom, melyik csapat ellen megy jól a futball, így tudom, hogy az Újpesttel szemben még kaposváriként és Vasas-játékosként is szereztem gólt. Szóval, bizakodva várom a pénteki meccset, az egyik kedvenc ellenfelemmel játszunk. Lassan visszakerülök arra a szintre, ahova szeretnék,szerencsére jól alakul az idényünk, ezt szeretnénk folytatni.”

A harmincéves támadó az élvonalbeli csapatokat tekintve a ZTE FC, a DVSC és az Újpest ellen talált be a legtöbbször, szám szerint hétszer. Előző három bajnokiján két gólt szerzett, egyre jobb formában van, ennek alapján joggal várják tőle az újabb találatokat.

„A visszatérésem előtt október végén, november elején játszottam legutóbb tétmeccset, szerencsére Pakson megkapom a lehetőséget – folytatta a dél-koreai és görögországi kaland után Paksra két és fél év után visszatérő futballista. – Egyre jobb formában érzem magam, de ami a legfontosabb, hogy újra élvezem a futballt, ezt fél évvel ezelőtt nem mondhattam el magamról. Ismét futballistának érzem magam, szóval minden kiválóan alakul. Az önbizalom? Ezzel sosem volt problémám, mindig volt annyi, amennyi kell. Amikor jól ment, akkor nem szálltam el, amikor pedig kevésbé ment jól, akkor is megtartottam egy bizonyos szintet.”

A tavaszt kiválóan kezdő Paks még veretlen a szezonban, hat bajnokiból négyet megnyert, kettőn döntetlent játszott, így a harmadik helyen áll, csupán négy pontra a listavezető Puskás Akadémiától, kettőre a második Ferencvárostól. Az Újpest viszont még nyeretlen, hat bajnokin három-három döntetlen és vereség a mérlege.

„Nehéz meccs lesz – jelentette ki Ádám Martin. – Az Újpest jobban nézett ki a múlt heti, Puskás Akadémia elleni meccsen, mint azt megelőzően az MTK ellenin. Erős a kerete, vannak rutinos futballistái, biztos, hogy mindent megtesz azért, hogy elvigye a három pontot. Azonban mi otthon szeretnénk tartani, és addig maradni a tabella élmezőnyében, ameddig csak lehet. Pakson nem téma a bajnoki cím, nem is lenne reális, emiatt nincs nyomás rajtunk. Az biztos, hogy én a harmadik helynél nem szeretnék hátrébb csúszni, ám tudjuk, az NB I-ben bármi megtörténhet. Igyekszünk a jó formánkat a lehető legtovább kitolni, meglátjuk, ez mire lesz elég.”