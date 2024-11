Videó: Németh András gólpasszt jegyzett, csapata ezzel győzte le a Düsseldorfot

Németh András a kezdőben kapott helyet az éllovas Fortuna Düsseldorf elleni német másodosztályú bajnokin, majd a 26. percben jött is a magyar támadó villanása: jobb oldalról adta be középre a labdát, amit Jano ter Horst befejelt. A második félidőben Némethnek volt egy helyzete is, azt nem használta ki, de asszisztja így is három pontot ért a Münsternek.

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Luton Town–West Bromwich Albion 1–1

WBA: Callum Styles ott volt a kezdőben, végigjátszotta a meccset, az 55. percben sárga lapot kapott

AZERBAJDZSÁN

Premyer Liqasi

Neftci Baki–Araz 0–1

Neftci: Tamás Márk végig a kispadon ült

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

18.30: Preussen Münster–Fortuna Düsseldorf

Münster: Németh András végigjátszotta a mérkőzést, a 26. percben gólpasszt adott.