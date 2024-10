Ez hiányzik Lisztesből a Bundesligához – frankfurti vélemény

A Frankfurter Rundschau Lisztes Krisztiánról szóló szombati cikke először is felidézi a lap korábbi írásait a Ferencvárostól négymillió eurós alapdíjért (további, teljesítményhez is kötött bónuszokkal) szerződtetett támadóról, melyekben Timmo Hardung sportigazgató csiszolatlan gyémántnak nevezte, és úgy tartotta, idővel, no meg sok türelemmel kulcsjátékossá érhet.

A szerző, Christopher Michel éppen ezzel köti össze a korábbi és a mostani cikket, hogy a jelenlegi idény a türelem próbája lehet a játékosnak és a klubnak is.

„Lisztes már a felkészülési időszakban megtapasztalhatta, mekkora ugrás lesz számára egy európai topliga. A dinamika, a passzolás, a kreativitás és a befejezések terén hamar megmutatkoztak a képességei és a fizikai adottságai is jók, de eddig hiányzott belőle a Bundesligához szükséges intenzitás” – fogalmaz a cikk.

Lisztes eddig ebben az idényben tétmeccsen csupán a Frankfurt U21-es, második csapatában kapott lehetőséget, de sérülések miatt csak három meccsen játszott, melyeken egy gólpasszt adott.

Christopher Michel kifejti, az Eintrachtnál továbbra is megvannak győződve az U-válogatott támadó képességeiről, ezért az őszi szezon hátralévő részében is az első csapattal fog készülni és a tartalékoknál játszik meccseket. Az, hogy télen esetleg kölcsönadják-e magasabb szintre, lesz-e értelme kölcsönadni a fejlődése érdekében, a következő hetek teljesítményén múlhat.