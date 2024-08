Koszta Márk több gólra és győzelemre vágyik

Letette a névjegyét Koszta Márk: a Volosz 27 éves magyar játékosa a második fordulóban eldöntötte az Ádám Martinnal felálló Aszterasz Tripolisz elleni bajnokit (1–0).

„A csatár életében mindig lényeges, hogy jöjjenek a gólok, ezért fontos volt, hogy már a második tétmeccsemen betaláltam – mondta lapunknak Koszta Márk. – Egy hónapja vagyok itt, így a beilleszkedés szempontjából is elsődleges, hogy jól menjen a játék. Sokat segít a kapus Kovács Dániel is, aki már majd’ egy éve itt véd. Az első fordulóban az Olympiakosztól kikaptunk kettő nullára, úgyhogy az Aszterasz otthonában győzelmi kényszerben játszottunk. Korán megszereztük a vezetést, és el kell ismerni, ezután több helyzetet dolgozott ki a hazai csapat. Viszont minket dicsér, hogy kitűnően védekeztünk, nem kaptunk gólt. A spanyol vezetőedzőnk, a harmincnyolc éves Joaquín Gómez az eredményen kívül nem volt elégedett a látottakkal, azt mondta, nem lehet a célunk, hogy előny birtokában csak a védekezésre koncentráljunk. Jó a viszonyom vele, örülök, hogy kezdőként számol velem. A meccs előtt köszöntöttük egymást az Aszterasz csatárával, Ádám Martinnal, a lefújás után azonban nem jutott időnk beszélgetni, mert életemben először elvittek doppingvizsgálatra – lehet, azért, mert gólt szereztem… A vizsgálatnak egyébként még nincs eredménye, de nyilván nem lesz probléma.”

Koszta Márk 2022 márciusában került a ZTE FC-től az Ulszanhoz (itt légióskodott Ádám Martin is), majd szerepelt a Torpedo Moszkvában és a Maccabi Bnei Rainában is – vajon a Volosznál hosszabb időt is eltölthet?

„Két évre szóló szerződést írtam alá. A jelenre figyelek, valamint arra, hogy jól érezzem magam a pályán és azon kívül is, a múltról pedig már nem szívesen beszélek. A nyáron felbontottuk a szerződésemet a Torpedóval, így szabadon igazolhatóvá váltam. Otthonról keresett a Paks, de légiós szerettem volna maradni: hamarosan huszonnyolc éves leszek, még jó lenne külföldön futballozni néhány évet. Maradhattam volna Izraelben is a Maccabi Bnei Rainában, de úgy éreztem, a háborús helyzet miatt jó lenne kicsit nyugodtabb helyen élni. Ráadásul a görög első osztály erősebb, mint az izraeli, így szívesen szerződtem a Voloszba. Az első napokban azért némi lemaradással küszködtem – edzettem Budaörsön, és Varga Dávid személyi edzővel külön is dolgoztam, ám a felkészülési mérkőzések hiányoztak. Vasárnap az OFI ellen játszunk, jó lenne újra nyerni és gólt szerezni. A csapat célja a biztos bennmaradás, de bízunk benne, hogy a PAOK, az AEK, az Olym­piakosz, a Panathinaikosz és az Arisz mögött hatodikként a felsőházi rájátszásban szerepelhetünk.”