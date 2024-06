Novothny Soma három évet hosszabbított lengyel klubjával – hivatalos

„Több ajánlatom is volt, többnyire magyar és lengyel klubok kerestek, de ahogyan azt a Cracovia elleni meccs után is elmondtam, hogy otthon érzem magam itt. A nyáron a klubelnök, Chorzów polgármestere és a szakmai stáb is jelezte, hogy számítanak rám. Én egyébként is folytatni akartam, és úgy éreztem, hogy szükség van itt rám. Az élvonalból kiestünk, de szerintem képesek vagyunk visszajutni oda az előttünk álló évadban” – nyilatkozta a klubhonlapnak Novothny Soma.

A 30 éves center 13 lengyel bajnokin négy gólt és két gólpasszt jegyzett a Ruch színeiben.