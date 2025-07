Novothny Soma közel az 50. gólhoz és a 150. meccshez az NB I-ben

Mozgalmas napok vannak Novothny Soma mögött: csütörtökön kiderült, hogy a Kisvárda Master Good szerződtette, szombaton pályára is lépett új csapata első felkészülési találkozóján, hétfőtől pedig Szlovéniában edzőtáborozik az élvonal újoncával. A pályafutása során Olaszországban, Belgiumban, Dél-Koreában, Németországban és Cipruson is megforduló 31 esztendős támadó a 14-szeres lengyel bajnok, ám a legutóbbi idényt a második vonalban töltő Ruch Chorzów együttesétől érkezett, s kétéves megállapodást írt alá.

„Kevesen utaztak annyit mostanában, mint én: autóval kimentem Lengyelországba, két nappal később visszatértem Kisvárdára, csütörtökön aláírtam a szerződésemet, másnap edzettem, szombaton egy félidőt játszottam a Békéscsaba ellen, most, amikor beszélünk, pedig éppen úton vagyunk a szlovéniai edzőtábor felé – árulta el Novothny Soma, miután csapatával elfogyasztotta az ebédet Székesfehérváron. – A Ruch Chorzów edzőjénél kegyvesztetté váltam, ez nem tett jót az önbizalmamnak, és bár volt ajánlatom a lengyel első osztályból, a Kisvárdáé is befutott. Jó érzés volt Révész Attila sportigazgatótól azt hallani, hogy tudok segíteni a csapatnak, szeretné, ha a klubhoz igazolnék – azon leszek, hogy megháláljam a bizalmat. Amikor tavaly februárban a Ruch szerződtetett, a csapat szinte lehetetlen helyzetben volt az első osztályban, így a tavasszal hiába nyertünk meg az utolsó öt bajnokiból négyet is, nem tudtuk elkerülni a kiesést. Az volt az elvárás, hogy jussunk vissza azonnal, és bár az őszt még viszonylag csekély ponthátránnyal a negyedik helyen zártuk, a tavaszunkat elrontottuk, esély sem volt a felkerülésre. Természetesen kintről is követtem a magyar futballt, a barátaimmal többször is beszéltünk a meccsekről, és bár az új szabályozások miatt egyelőre nehéz átlátni, melyik klub milyen játékerőt képvisel, bízom benne, a Kisvárdával jól szerepelünk.”

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy bár még csak 31 éves, sok minden történt már Novothny Somával pályafutása során. Még nem volt 17 esztendős, amikor a Veszprém színeiben már gólja is volt az NB II-ben, 2012-ben pedig a világhírű Napoli szerződtette. A Serie A-ban ugyan tétmeccset nem játszott, később a Bochum futballistájaként szerepelt és gólt is szerzett a Bundesligában. Persze ezt megelőzte az NB I-es bemutatkozás (2015. augusztus 22-én a Paks–DVTK 1–1-es bajnokin diósgyőri színekben), és volt olyan remek bajnoki éve is, mint a 2017–2018-as, amelyben 17 góllal segítette bronzéremhez az Újpestet. Ne menjünk el szó nélkül amellett, hogy 2018. november 10-én újpestiként mesterhármast szerzett Kisvárdán. Eddig 146 mérkőzése és 49 találata van az NB I-ben, és ha az első négy fordulóból egyet sem hagy ki, éppen a Szusza Ferenc Stadionban játszhatja 150. meccsét a magyar élvonalban.

„Amikor négy egyre győztünk Kisvárdán az Újpesttel, úgy szereztem három gólt, hogy a hatalmas köd miatt gyakorlatilag senki sem látta – elevenítette fel első kisvárdai emlékét. – Szoktam viccesen mondani, kétszer a teljes hazai csapatot kicseleztem, a harmadik gólt pedig ollóztam, és bár nem biztos, hogy így történt, háromszor azért tényleg betaláltam. Tudom, a következő gólom az ötvenedik lesz az NB I-ben, de nem szeretnék ígérgetni, jön, aminek jönnie kell. Van lemaradásom, szeretném minél hamarabb ledolgozni, örülök, hogy negyvenöt percet már játszhattam a Békéscsaba ellen, és bírtam a tempót. Azt mondja, hogy ha nem hagyok ki meccset, Újpesten jubilálhatok? A legtöbb mérkőzést ott játszottam, a századik NB I-es bajnoki után Kabát Pétertől kaptam emlékbe mezt, a százötvenedik után aligha tőle kapok… De nem én vagyok fontos, hanem a csapat: az edzőtábor tökéletes alkalom a beilleszkedésre, keményen kell dolgozni, fontos, hogy jó állapotban legyünk, aztán kellő önbizalommal veselkedhetünk neki az idénynek.”