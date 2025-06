Novothny Soma hazatér, Kisvárdán folytatja

A Veszprémben nevelkedő Novothny 18 évesen került a Napolihoz, amely viszont többször is kölcsönadta kisebb olasz csapatoknak (Paganese, Mantova, Südtirol), illetve a 2015–2016-os idényben a DVTK-nak, de a csatár volt a belga Sint-Truiden, az Újpest, a dél-koreai Puszan, a német Bochum, a ciprusi Anorthoszisz játékosa is, mielőtt 2022-ben ismét hazatért a Vasashoz, ahonnan 2024 februárjában állt újra légiósnak és lett a lengyel Ruch Chorzów futballistája.

A 31 esztendős támadó az előző idényben 32 mérkőzésen nyolc gólig és két gólpasszig jutott Lengyelországban, ám annak ellenére sem marad a csapatnál, hogy a Ruch tavaly nyáron három évvel meghosszabbította a szerződését, ugyanis a Kisvárda mindenben megegyezett a lengyelekkel, s két évre szóló megállapodást kötött Novothnyval.

A 2018-ban az Újpest színeiben a Kisvárda ellen triplázó Novothny új klubja közlése szerint az NB I-ben 146 mérkőzésnél és 49 gólnál jár, így hamarosan két mérföldkőhöz is elér, hiszen a szabolcsiaknál játszhatja pályafutása 150. meccsét a magyar élvonalban és szerezheti meg az 50. találatát.

„Amikor a télen találkoztam a kisvárdaiakkal, nem gondoltam volna, hogy mostantól a játékosuk leszek, de azon a meccsen is jobban nézett ki a leendő csapatom, mint az előző – vallotta be Novothny Soma a csütörtök kora esti szerződésaláírás után. – A lengyel csapat vezetőedzője a továbbiakban nem számított rám, ezért olyan klubba szerettem volna igazolni, ahol bíznak bennem. Révész Attila kisvárdai sportigazgató eddig mindig jó csapatot épített, megtisztelő, hogy úgy gondolta, ebben a felállásban tudok segíteni az együttesnek, és ezen is leszek, hogy ezzel élni tudjak. A kisvárdai élményeim közül az első valóban vicces, hiszen úgy szereztem itt három gólt, hogy azt gyakorlatilag senki sem látta, akkora volt a köd. Viccelődünk is azóta ezen, hogy két gólom előtt végigvittem a labdát az egész pályán, a harmadikat meg félollóztam. A viccet félretéve, emiatt a mesterhármas miatt is szép emlék köt ehhez a stadionhoz, ami igazi kis ékszerdoboz, nagyon jó hangulatú meccseket játszottunk itt mindig, örülök neki, hogy itt lehetek. Az új szabályok miatt nehéz az erőviszonyokat tisztán látni, de azt igen, hogy a Kisvárda jól igazolt, jó keret alakult ki, és bízom benne, hogy minél előrébb tudunk végezni a bajnokságban” – idézte új szerzeményét a Kisvárda.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Novothny Soma (Ruch Chorzów – lengyel), Toniszlav Jordanov (bolgár, Arda – Bulgária), Marko Matanovics (montenegrói, FK Sarajevo – Bosznia-Hercegovina, kölcsön után végleg), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Bohdan Melnik (ukrán, Fehérvár FC), Nagy Krisztián (Kecskeméti TE), Oláh Bálint (Budafoki MTE, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Jaroszlav Heles (ukrán-magyar, Szentlőrinc)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Czékus Ádám (békéscsabai kölcsön után Kecskeméti TE), Széles Imre (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Pap Zsolt (közös megegyezéssel), David Puclin (lejár a szerződése)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Szőr Levente (Szeged-Csanád GA)