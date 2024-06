„A Wolfsburgba szerződő Mándity Márkó hasonlít a fiamra” – Szoboszlai Zsolt

Az U16-os válogatott Mándity Márkó a héten jelentette be a közösségi oldalán, hogy a nyáron a Főnix Goldtól a német élvonalbeli Wolfsburg korosztályos csapatába szerződik.

„Márkó hét éve játszik nálunk – nyilatkozta a fehérvári utánpótlásműhely újabb tehetségéről Szoboszlai Zsolt. – Szorgalmas, alázatos gyerek, akinek, ha azt mondom, innentől minden nap kézen állva jöjjön edzésre, mert az szolgálja a fejlődését, akkor úgy fog jönni. A képességei, tehetsége alapján a legmagasabb szintre is eljuthat. Nem véletlen, hogy a Wolfsburg egy éven keresztül megfigyelte bajnoki meccseken és az utánpótlás válogatottban is és a posztján mintegy nyolcvan gyerek közül választották ki, de több ajánlata is volt.”

Az edző szerint a támadó középpályás megérett a továbblépésre, arra, hogy egy erősebb közegben is bizonyítani tudjon.

„A támadó posztokon, a középcsatárt leszámítva bárhol szerepeltethető. Jól lát a pályán, nyugodt magabiztos, remekül mozgatja a társakat. A szabadrúgások és szögletek elvégzésénél is lehet rá számítani. A játéka, karaktere sokban hasonlítható Dominikéhoz, de ő Mándity Márkó, a maga útját kell járnia. Ezt tartom a legfontosabbnak az utánpótlás-nevelésben, hogy az egyéneket helyezzük előtérbe, hogy mindenki megtalálhassa a képességeinek megfelelően a maga útját, amin keresztül érvényesülni tud.”