Mándity Márkó sokat fejlődött, Wolfsburgban lenne Bundesliga-játékos

– Napi három óra buszozás másfél éven át?

– Így van. Nekem megért ennyit – mondta a Nemzeti Sportnak Mándity Márkó, a Wolfsburg tizenhat éves akadémistája, akit Németországban látogattunk meg.

– Az edzések miatt hetente többször is megtette a Baja és Székesfehérvár közötti százhatvan kilométeres távot. Honnan ez az elhivatottság?

– Mindig is az volt az álmom, hogy híres futballista legyek, és azt már a kezdetek óta tudom, hogy áldozatot kell hoznom érte. Négyéves koromban kezdtem el focizni, Csengő Lajos bácsitól rengeteget tanultam Baján, és amikor tízéves voltam, arra jutottunk a családommal, hogy a szintlépés érdekében új csapatot keresünk – így jött képbe a Főnix Gold FC. A másfél év ingázás után a szüleim úgy döntöttek, Székesfehérvárra költözünk. A lépés megalapozta a fejlődésemet, rengeteget köszönhetek édesanyámnak és édesapámnak, akik mindent alárendeltek annak, hogy profi labdarúgó legyek.

– Jó úton jár, amelynek fontos állomása volt a Főnix Gold.

– Hálával tartozom az egyesületnek. A klub felnőttcsapata a harmadosztályban szerepel, de az utánpótlásán van a fő hangsúly. A technikai képzésemben hatalmas szerepet játszott az ott töltött hat év. Menetrendszerűen folytak az edzések: az elején negyedórás technikai fejlesztésen csiszoltak a mozdulatainkon, labdatartást gyakoroltunk, majd egymás ellen játszottunk. Megmaradt bennem a sok egyéni képzés emléke, amit Szoboszlai Zsolt tartott, a heti háromból a hétvégit vezényelte ő.

– Jó szívvel gondol rá?

– Kiváló szakembernek tartom, mert ha valamit nem értettem, megmutatta, elmagyarázta, mit és hogyan kell csinálnom. Rendkívül határozott, segítőkész edzőnek ismertem meg, az őszinteségével rávilágított a hiányosságaimra, amiből profitáltam. Személy szerint neki is sokat köszönhetek, a főnixes évek felkészítettek a németországi kihívásokra. Azt nyilván nem lehetett modellezni, milyen lesz külföldön, hiszen új országban, városban élek, de ami a pályán szükséges volt, azt megkaptam a klubban.

– A Wolfsburgnál nyolcvan tehetség közül emelték ki, no de a kérői közül miért éppen a német egyesületet választotta következő csapatának tavaly nyáron?

– Korábban Dániában és Spanyolországban is jártam próbajátékon, több külföldi csapattal tárgyaltunk, azonban a szakmai szempontokat előtérbe helyezve hamar egyértelművé vált, hogy a Wolfsburg koncepciója a legmeggyőzőbb, amit a próbajátékon szerzett tapasztalataim megerősítettek. Nagyon örültem, amikor azt a hírt kaptam, hogy létrejött a megállapodás. Kaptam ajánlatokat Magyarországról is, ám úgy éreztem, külföldön kell folytatnom, hogy megugorjam a következő szintet. Fél év elteltével biztos vagyok benne, hogy jól döntöttem, már csak azért is, mert amióta itt élek, nem volt honvágyam – azt hiszem, a szüleim nehezebben kezelik, hogy elkerültem otthonról. Kedvelem a német stílust, élvezem az edzéseket, szeretek az akadémián lakni, hamar alkalmazkodtam a helyzethez, szóval minden kerek.

– A Főnixben jellemzően támadó középpályásként szerepeltették, de Németországban is ez a posztja?

– Általában belső középpályásként számítanak rám, azonban előfordul, hogy kicsit feljebb, a középcsatár mögött játszom. Büszke vagyok arra, hogy a Bundesliga egyik erős csapatának tagja lehetek. Az U17-es bajnokságban vezetjük a tabellát, ami nem véletlen: a letámadásunkra kevés ellenfélnek van ellenszere. A taktikában nagy az átfedés a korosztályok között, ezért viszonylag zökkenőmentes az átjárás.

– Ezek szerint az idősebbeknél is számításba veszik?

– Igen, kétezernyolcasként a kétezerhatosok között is megkapom a lehetőséget. Egy hónapja sem voltam itt, amikor szólt az edzőm, hogy megnéznének egy korosztállyal feljebb – mondanom sem kell, elképesztően boldog voltam. Minden héten az idősebbekkel készülök, hétvégén azonban az edzők döntésén múlik, melyik csapatban léphetek pályára. Az ősszel jellemzően az U17-esbe küldtek, viszont a téli felkészülés során többször is az U19-esben kellett helytállnom, ami úgy érzem, sikerült: két edzőmeccsen három gólt szereztem. Elvárás, hogy a támadásépítésből kivegyem a részem, az utolsó passzaimat és az átlövéseimet erősségemnek tartom, és védekezésben is odateszem magam. A jobb lábamat szeretném jócskán fejleszteni, valamint fizikailag is erősödnöm kell, hogy érvényesüljek az idősebbek között, de ebben az erőnléti edzők segítenek.